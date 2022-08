China prossegue exercícios militares no Estreito de Taiwan e adverte sobre presença de navios dos EUA

O Comando de Teatro de Operações do Leste do ELP continuou seus exercícios conjuntos orientados para o combate no espaço marítimo e aéreo ao redor da ilha de Taiwan edit

247 - O Exército de Libertação do Povo Chinês (ELP) continuou seus exercícios militares abertos e transparentes em torno da ilha de Taiwan na terça-feira (9), após os comentários do presidente dos EUA, Joe Biden, de que ele estava preocupado com os exercícios militares do país socialista asiático, informa o Global Times.

O Comando de Teatro de Operações do Leste do ELP continuou seus exercícios conjuntos orientados para o combate no espaço marítimo e aéreo ao redor da ilha de Taiwan na terça-feira, com foco em bloqueios conjuntos e operações de apoio conjunto.

A Marinha enviou destróieres e fragatas, e a Força Aérea enviou aeronaves de alerta antecipado, caças, aviões-tanque e aeronaves de guerra eletrônica para os exercícios, com foco em manter a superioridade aérea, reabastecimento aéreo e apoio marítimo e aprimorar as capacidades de bloqueio conjunto sob condições eletromagnéticas complexas. ambiente, disse o Comando do Teatro Oriental do PLA.

Jatos de combate J-16 e um avião-tanque YU-20 foram vistos em um vídeo divulgado pelo Comando de Teatro do Leste do PLA.

Analistas chineses disseram que o governo Biden evitou comentar sobre a causa raiz da escalada das tensões no Estreito de Taiwan e não considera completamente as consequências de seus movimentos imprudentes, que são a falha mais fatal na política de Biden para a China.

Esses analistas alertaram que as relações através do Estreito e as relações China-EUA enfrentam crescente incerteza e instabilidade com possíveis movimentos mais radicais dos EUA no apoio às forças secessionistas de Taiwan por meio de mais vendas de armas e treinamento militar, além de incitar mais políticos ocidentais a visitar a ilha. A China e os EUA estão enfrentando altos riscos de erro de cálculo e até crise, já que vários canais de comunicação bilaterais foram cancelados.

Quanto ao possível movimento dos militares dos EUA de enviar navios de guerra através do Estreito de Taiwan, analistas chineses disseram que era mais um movimento "simbólico" para pacificar políticos americanos, secessionistas de Taiwan e forças anti-China que se sentem chateados porque os militares dos EUA não tomaram quaisquer medidas práticas sobre as contramedidas da China, mas o ELP se preparou totalmente, não importa como os EUA flexionarão seus músculos.

Na segunda-feira, Biden, em seus primeiros comentários públicos sobre a questão de Taiwan desde a visita de Pelosi, afirmou que não estava preocupado com Taiwan, mas com os exercícios militares da China.

"Estou preocupado que eles estejam se movendo tanto quanto estão", disse Biden a repórteres em Delaware. "Mas eu não acho que eles vão fazer nada mais do que estão fazendo", informou a Reuters.

A CNBC disse que os comentários de Biden refletem uma opinião mais ampla dentro do governo Biden de que Pequim não pretende "invadir Taiwan", "pelo menos não no curto prazo".

Isso foi ecoado pelo subsecretário de Defesa para Política dos EUA, Colin Kahl, que disse que os EUA ainda acreditam que é improvável que "a China tente retomar Taiwan militarmente nos próximos anos", segundo a Reuters.

Yang Xiyu, membro sênior do Instituto de Estudos Internacionais da China, disse ao Global Times que Biden criticou deliberadamente os movimentos da China, mas evitou falar sobre o que os desencadeou.

O foco dos exercícios do ELP no bloqueio conjunto na terça-feira veio depois que os EUA reiteraram na segunda-feira que continuarão a enviar navios de guerra para o Estreito de Taiwan, apesar dos exercícios do ELP.

"Espera-se que a Marinha dos EUA conduza algumas operações de liberdade de navegação na região nos próximos dias", inormou Colin Kahl, do Instituto Naval dos EUA USNI News durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira.

Agora que o ELP estendeu seus exercícios ao redor da ilha de Taiwan sem dar uma data de conclusão, além do cancelamento da China das conversas dos comandantes do teatro de operações, conversas de coordenação de políticas de defesa e reuniões de acordo consultivo marítimo militar com os EUA como contramedidas em resposta à provocativa visita de Pelosi a Taiwan , foram levantadas questões sobre a decisão dos EUA de insistir em enviar navios de guerra através do Estreito de Taiwan.

Em junho, o Ministério das Relações Exteriores da China enfatizou que a China tem soberania, direitos soberanos e jurisdição sobre o Estreito de Taiwan. Isso significa que, se navios de guerra ou aviões de guerra dos EUA quiserem passar pelo Estreito de Taiwan, eles não devem realizar nenhuma atividade provocativa, disse Song Zhongping, especialista militar chinês e comentarista de TV, ao Global Times.

Mas os trânsitos de navios e aeronaves militares dos EUA no Estreito de Taiwan são sempre sensíveis. É difícil não pensar que os EUA estão fazendo provocações intencionalmente, especialmente na situação atual, disseram analistas.

O ELP pode definir novas zonas de restrição de navegação em meio a seus exercícios consecutivos ao redor da ilha de Taiwan, e isso impedirá que navios de guerra dos EUA entrem no Estreito de Taiwan a partir de um nível tático, disse Song.

Em um momento em que três grandes negociações militares e de defesa China-EUA foram canceladas, se os EUA insistirem em enviar navios de guerra pelo Estreito de Taiwan, onde o ELP está realizando exercícios claramente destinados a impedir a interferência dos EUA, o risco de um conflito acidental é alto, disseram analistas.

Os EUA devem perceber que o ELP não cederá um centímetro quando se trata de salvaguardar a soberania nacional, a segurança e os principais interesses centrais, como a questão de Taiwan, disse Song.

