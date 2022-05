Principais generais dos EUA e da Rússia conversam pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia

Apoie o 247

Reuters - O principal oficial militar dos Estados Unidos, general Mark Milley, conversou por telefone com o chefe do Estado-Maior da Rússia, Valery Gerasimov, disse o Pentágono nesta quinta-feira (19). Foi a primeira conversa entre os dois desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro.

"Os líderes militares discutiram várias questões preocupantes relacionadas à segurança e concordaram em manter as linhas de comunicação abertas", disse um porta-voz de Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA.

"De acordo com a prática anterior, os detalhes específicos de sua conversa serão mantidos em sigilo", acrescentou o porta-voz.

A agência de notícias russa RIA, citando o Ministério da Defesa russo, disse que os dois líderes militares discutiram questões de "interesse mútuo", incluindo a Ucrânia.

A ligação ocorreu depois que o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, conversou com seu colega russo na semana passada, e o chefe do Pentágono pediu um cessar-fogo imediato na Ucrânia.

Os Estados Unidos e a Rússia estabeleceram uma linha direta desde que a operação militar russa na Ucrânia começou em 24 de fevereiro.

A linha direta de "desconflito" é uma linha telefônica aberta baseada na sede do Comando Europeu em Stuttgart, Alemanha, e está sob o comando do general da Força Aérea Tod Wolters, que lidera todas as forças dos EUA na Europa.

Falando em Bruxelas na quinta-feira, Wolters disse esperar que a ligação entre Milley e Gerasimov esteja um passo mais perto de uma solução diplomática na Ucrânia.

