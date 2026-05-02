Quatro brasileiros são dados como mortos em combates na Ucrânia

247 - Quatro brasileiros foram dados como mortos no conflito na Ucrânia, segundo informação divulgada em 30 de abril por um canal no Telegram ligado ao Kremlin e especializado no monitoramento de combatentes estrangeiros. Os nomes citados são Antonio Pricio Martins Ribeiro, do Ceará; Dime Wester Guilherme da Costa, de Minas Gerais; Jardel Sipriano Caetano, do Espírito Santo; e Eliseu Delis Pereira Martins, do Tocantins. As informações são do Metrópoles.

Segundo a publicação, os quatro integravam as fileiras das forças ucranianas. O comunicado afirma que os brasileiros teriam sido mortos durante confrontos com o Batalhão Vostok, que atua na região de Donbass, área de intensos combates desde o início do confronto.

Até o momento, a Embaixada do Brasil na Ucrânia não havia sido informada oficialmente sobre os óbitos. Um familiar de Jardel Sipriano Caetano, de 23 anos, no entanto, confirmou a morte ao portal G1 do Espírito Santo.

Segundo dados mais recentes do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty já contabilizou 30 brasileiros mortos desde o início do conflito, em 2022, entre Rússia e Ucrânia. Desse total, 22 teriam morrido combatendo ao lado das forças ucranianas, enquanto outros oito atuavam nas forças russas.