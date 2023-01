Decisão de Moraes pode levar Justiça ao coração do bolsonarismo

Ministro do STF autoriza quebra de sigilo telefônico e de dados de todas as pessoas envolvidas com oito bolsonaristas investigados edit

Jornal GGN - Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pode levar as investigações sobre atos antidemocráticos a dimensões consideráveis.Segundo o jornalista Rodrigo Rangel, do site Metropoles, Moraes autorizou a quebra de sigilo e de dados de oito bolsonaristas, alguns deles inclusive políticos com mandato vigente.

Porém, a medida dá poder aos agentes da Polícia Federal para quebrar o sigilo de todas as pessoas que mantiveram contato com os investigados.

