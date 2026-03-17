PF apreende dinheiro em espécie e carros de luxo em esquema no INSS

247 - A Polícia Federal encontrou grandes quantias de dinheiro em espécie e veículos de luxo durante o cumprimento de mandados da Operação Indébito, realizada nesta terça-feira (17). A ação investiga um esquema de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com atuação em diferentes estados. As apreensões ocorreram em endereços ligados a suspeitos de integrar a organização criminosa, segundo Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.

O dinheiro foi localizado com Igor Oliveira Freitas, apontado como secretário pessoal da advogada Cecília Rodrigues Mota. Ela é considerada uma das principais lideranças do grupo e foi presa na operação. Segundo a apuração, Igor desempenhava papel estratégico no funcionamento do esquema, sendo responsável por movimentações financeiras e apoio logístico à advogada.

Estrutura do esquema e suspeitas

As apurações indicam que a organização utilizava dados falsos inseridos em sistemas oficiais para autorizar descontos indevidos diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas, sem o consentimento das vítimas. O esquema pode ter movimentado bilhões de reais em todo o país, segundo a Polícia Federal.

Entre os principais investigados estão Natjo de Lima Pinheiro, empresário do setor de saúde e apontado como operador financeiro, também preso na operação, além da própria Cecília Rodrigues Mota, que atuaria na coordenação das atividades com o uso de intermediários.

Envolvimento político e medidas cautelares

A operação também teve como alvo a deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE), que deverá cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações, ela teria ligação com uma das associações investigadas e recebeu procuração para firmar acordos com o INSS. Esse mecanismo permitia a aplicação de descontos diretamente nos benefícios de aposentados.

Os investigadores apontam ainda que a parlamentar realizou cerca de R$ 245 mil em transações consideradas suspeitas entre os anos de 2018 e 2023.

Desdobramentos da investigação

A Operação Indébito é um desdobramento da Operação Sem Desconto, revelada anteriormente. Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, além de prisões e outras medidas judiciais no Distrito Federal e no Ceará.

Os investigados podem responder por organização criminosa, estelionato previdenciário, lavagem de dinheiro e inserção de dados falsos em sistemas públicos. Até a última atualização da investigação, as defesas dos citados não haviam se manifestado.