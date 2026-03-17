Fraude no INSS: PF pediu prisão de deputada, que foi poupada por Mendonça
Ministro do STF negou pedido de prisão e impôs à parlamentar o uso de tornozeleira eletrônica
247 - A Polícia Federal solicitou a prisão da deputada federal Gorete Pereira (MDB-CE) no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de fraudes envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida foi analisada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou o pedido, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles. Em substituição à prisão, o magistrado autorizou o monitoramento da deputada por meio de tornozeleira eletrônica.
Operação investiga esquema no INSS
A Operação Sem Desconto apura suspeitas de desvios de recursos previdenciários, com foco em possíveis fraudes que teriam impactado benefícios do INSS. A investigação conduzida pela Polícia Federal busca identificar a atuação de agentes públicos e eventuais intermediários no esquema.
A decisão do ministro André Mendonça indica que, apesar da gravidade das suspeitas, não foram considerados presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva da parlamentar neste momento.
Situação política da deputada
Gorete Pereira exerce atualmente o mandato como suplente, após a licença do deputado Yury do Paredão (MDB-CE). A parlamentar se filiou ao MDB em janeiro de 2026, depois de permanecer por décadas no PL.
O caso segue em análise no Supremo Tribunal Federal, enquanto as investigações da Polícia Federal continuam em andamento para esclarecer a extensão das irregularidades no INSS.