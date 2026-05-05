Morre terceira vítima de queda de avião em BH

247 - A terceira vítima da queda de avião em Belo Horizonte morreu no início da noite desta segunda-feira (4), após ter sido resgatada em estado grave e levada ao Hospital João XXIII. O acidente aéreo em BH deixou três mortos e dois passageiros internados em estado estável, segundo informações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a CNN Brasil, a morte foi confirmada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. A aeronave caiu por volta das 12h20, pouco depois de decolar do Aeroporto da Pampulha, e atingiu a estrutura de um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira.

As vítimas fatais foram identificadas como Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos, piloto da aeronave; Fernando Moreira Souto, de 36 anos, que estava no assento do copiloto; e Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos, que havia sido socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, outros dois passageiros encaminhados ao Hospital João XXIII seguem internados e apresentam quadro estável. A aeronave colidiu contra a alvenaria do imóvel, abrindo um buraco na estrutura antes de cair em um estacionamento localizado em frente a um supermercado.

As autoridades informaram que estavam a bordo Wellington de Oliveira Pereira, piloto, Fernando Moreira Souto, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos.

O avião, de matrícula PT-EYT, permaneceu no ar por cerca de cinco minutos depois da decolagem. A aeronave pertencia a Fernando Moreira Souto, havia sido vendida recentemente e ainda passava por processo de transferência junto à Agência Nacional de Aviação Civil.

Destino da aeronave

O voo havia partido de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e fez uma parada no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O destino final previsto era o Aeroporto Campo de Marte, na zona Norte da capital paulista.

A informação foi confirmada à CNN Brasil por fontes ligadas à administração do aeroporto. Em nota, a NAV Brasil, responsável pelo controle de tráfego aéreo, informou que a decolagem da Pampulha ocorreu por volta das 12h16.

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para atender à ocorrência às 12h21. O horário indica que o acidente aconteceu poucos minutos após a aeronave deixar o aeroporto.

Modelo do avião

Conforme os dados da aeronave de prefixo PT-EYT, o avião foi fabricado em 1979 e tinha capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. O registro classifica a aeronave como de uso privado, com peso máximo de decolagem de 1.633 kg.

O modelo EMB-721C pertence à categoria de aeronaves monomotoras, com pouso convencional, e está enquadrado na categoria normal de certificação. O certificado de aeronavegabilidade tem validade até 1º de abril de 2027.

A aeronave estava configurada de acordo com as regras dos Requisitos Gerais de Operação para Aeronaves Civis, norma que regulamenta operações privadas no país.

Aeronave não tinha autorização para táxi aéreo

A aeronave que caiu em Belo Horizonte não tinha autorização para operar como táxi aéreo. A informação foi consultada pela CNN Brasil junto à Agência Nacional de Aviação Civil.

Segundo os dados levantados, o avião não possuía autorização para operação comercial sob o RBAC nº 135, que regula serviços de táxi aéreo, nem sob o RBAC nº 121, aplicável a operações regulares de transporte aéreo.

O avião também não estava autorizado a realizar serviço aéreo especializado ou voos de instrução sob o RBAC nº 141, norma voltada a esse tipo de atividade.