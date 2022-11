O Brasil assombrado por demônios

Apoie o 247

Uma das características mais frequentes e curiosas é a quase plena, senão total, desconexão dos movimentos antidemocráticos com a realidade.

Visto de mais de perto, percebe-se a inutilidade do argumento e do bom senso frente a tamanho obscurantismo misturado com devaneios, mentiras, contradições e pura demência, nessa população.

Enumerar todas seria uma obra com dezenas de volumes. Mais vale a pena listar alguns de seus principais pilares, que para os setores progressistas é óbvio, para depois explicar a dificuldade de sua eliminação...

1- Lula não é ladrão, mas vítima de um processo farsesco que foi anulado não por questão de fórum competente, mas pela suspeição de Moro, descoberta pelo The Intercept , através de milhares de mensagens entre ele e a promotoria na direção de incriminar Lula. A consciência desse simples fato já acabaria com um quinto desses movimentos.

2- A suposta “pauta de costumes” é realmente levada a sério, a ponto de se temer a implementação de banheiros unissex pelo Brasil, de se ter uma conjuntura de abortos de maneira epidêmica e de se fechar Igrejas… Lembrar que é a vigilância sanitária que debate o primeiro fato não adianta, dizer que o segundo é loucura é perda de tempo e informar que o fechamento de uma Igreja só pode ser feita pela prefeitura, devido à leis de zoneamento, queixas da vizinhança ou ausência de estacionamento, etc, pouco importa… e esses conhecimentos também acabariam com boa parte do movimento.

3- O medo do PT de se tornar uma Venezuela ou uma nova Cuba, em suma, “abraçar o comunismo” é também muito frequente. Esse medo é seguido do absoluto desconhecimento dos processos históricos cubano e venezuelano e, sobretudo, do que é comunismo.

4- A ideia de que o Brasil vai piorar com Lula e se isolar do mundo está também presente representando uma fratura profunda com a realidade. Foi com o governo Bolsonaro que ficamos isolados do mundo do e a que a vida nunca foi tão difícil e ruim nos dias atuais.

5- A ideia de que bloquear as estradas e realizar passeatas bloqueando avenidas das grandes cidades como supostas ações patriotas é pura demência. Que fique claro que a principal característica da demência é o desconhecimento total da realidade alheia.

Ao assim fazerem, esses manifestantes prejudicam o governo em curso, a economia popular, os direitos constitucionais básicos e aos poucos ajuda a movimentar as forças de segurança contra eles mesmos.

Esse é o Brasil de hoje: um país dividido onde uma parte vive amedrontada e assombrada por demônios que ocasionarão supostamente um futuro desastroso, a imoralidade, a corrupção institucionalizada e a pobreza.

Há como curar essa doença. Sim. Mas medidas fortes precisam ser tomadas. Carl Sagan viu em vida o prenúncio do mundo das mentiras invadirem a sociedade norte-americana e prognosticou sua decadência. Constatou, porém, que apenas um país havia se livrado desse mal: a China.

O que fez a China? Simples. Fechou as portas do inferno. Derrubou as plataformas de internet que espalhavam mentiras (hoje é ainda mais fácil, pois internet para essa população são as redes sociais); reprimiu os movimentos negacionistas e, finalmente, investiu pesadamente em uma política social de educação, que vai muito além da escola, mas inclui as redes de rádio e TV, o cinema, a música, o teatro, as telenovelas, etc.

Caso o governo Lula não atue nessa direção ele terá dificuldades em governar. Tivesse Lula 50 anos de idade poderíamos esperar uma sucessão relativamente tranquila. Mas ele tem 77 anos… A sucessão presidencial do campo democrático precisa ser desde já pavimentada com Haddad.

As redes se tornaram em terra sem lei? Então estão fechadas ou serão alvo de processos criminais e indenizatórios até se ter lei. Há agentes conspirando contra a democracia? Aplicação da lei. No demais, basta parar de financiar o obscurantismo nos meios de comunicação e investir pesado em ciência e boa educação.

Não tenhamos dúvidas de que essas são tarefas imediatas do novo governo democrático. Manter uma casa dividida onde metade quer construir e a outra metade é incendiária só tem um resultado: a casa cai. E junto com ela se vai a democracia e a República.

Lula pode encher as casas dos obscurantistas de dinheiro e picanha. Nada disso os demoverão para uma releitura da realidade. Sabemos que há tempos o estado de bem estar social já não evita a ascensão da extrema direita. Pode-se revelar todos os esquemas de corrupção de Bolsonaro, nada adiantará pois todos serão desmentidos por fakenews.

Conclusão: É necessário ir mais profundo. É necessário expulsar os demônios que assombram nossa nação. Claro… demônios não existem literalmente, mas sim interesses escusos de pessoas reais que querem destruir a democracia para criar uma nação ditatorial, o que é impossível sem a ignorância e a mentira. O fim da democracia é a ordem do dia do atual estágio do capitalismo.

Vale também salientar de que os eleitores de Bolsonaro estão em luto. O enfrentamento imediato nas ruas pode ser bem desastroso, como apagar fogo com gasolina. O luto tem seus estágios: 1° - Negação (o que ocorre hoje); 2° - Raiva ou revolta (o que está caminhando hoje também); 3° - Negociação (na prática é uma tentativa de aliviar a dor e ponderar possíveis soluções para aquela circunstância); 4° - Depressão; 5° - Aceitação.

Pautar as agendas de luta pela psicologia é errado. Mas também constitui um erro ignorar por completo o psiquismo das massas que possui uma velocidade muito maior entre as fases de um luto (um indivíduo passa em média um ano; as massas - caso haja melhora no cenário econômico - passa no máximo o luto passa em 2 meses pelas duas mais perigosas fases - negação e raiva).

