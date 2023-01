Apoie o 247

ICL

Quantas horas devemos aguardar para que os generais responsáveis pelo ataque à República sejam presos? Prender 1,5 mil aloprados que são massa de manobra foi fácil. Congelar os bens de financiadores dos atos golpistas foi um ato técnico. Mas, como ficam o baderneiros que se vestem de generais e que deram guarida e ordem para o terrorismo, junto com os acéfalos comandantes da PM?

O filme ”Argentina 1985” venceu o globo de ouro de melhor filme estrangeiro. Mostra como verdadeiros democratas enfrentaram os generais assassinos da Ditadura de Videla. Faltou prazo, apoio de parte da população, faltou segurança, faltou quase tudo, menos coragem.

Cada hora que se passa sem ter um general golpista atrás das grades é uma hora a mais de covardia. É a perpetuação da tutela desses maltrapilhos, pé de chinelos e auto condecorados oficiais sobre a democracia brasileira.

Lula aceitou a ausência de alguns desses membros por se recusarem a bater continência a ele. No primeiro dia deveria ter exonerado todos esses, mais aqueles que se atreveram a romper a linha de seus deveres constitucionais e que vomitavam golpismo em redes sociais como mimadas mocinhas adolescentes fazem no Twitter, Instagram e no Telegram. Essa foi a antessala da baderna generalizada.

O tempo não perdoará o governo Lula. Caso ele fique fazendo equações complexas e aplicando táticas de diminuição do acirramento dos ânimos nos quartéis, vai vacilar e dar coragem para mais e mais badernas. As únicas operações matemáticas cabíveis nesse momento são a subtração e a adição. Subtrai os imbecis golpistas e adiciona novos generais que cumprirão o seu dever, que começam batendo continência ao presidente e dizendo “sim senhor” para as suas ordens. Ou é assim ou Lula não é o chefe das forças armadas.

Há medo dos militares? Façamos um exercício especulativo: suponhamos que o ato sensato de Lula levasse a uma quartelada e um golpe de Estado. Quem apoiaria? Nenhum país do mundo. O Parlamento Europeu irá votar uma moção de apoio ao governo Lula, os EUA não apoiariam, ao contrário, talvez ajudasse a dizimar essa aventura, nenhum país do cone Sul e da América Latina apoiaria. Ou seja, não é apenas inviável um golpe militar, mas impossível seu êxito.

Está na hora de fazer o Brasil se tornar uma nação civilizada, com as forças armadas democráticas cumprindo seu papel constitucional, o que equivale por na rua os gorilas fardados de generais. Da rua irão para a cadeia, onde merecem estar.

Quantas horas mais para que isso ocorra? A coragem faltará ao seu compromisso histórico? Não é por Lula, mas será por sua mão. É pelo Brasil que isso deve ser feito. Para mudar seu status de República das Bananas para uma República séria e respeitável. Para que nunca mais se ouse questionar a democracia nessa nação.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.