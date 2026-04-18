Alckmin diz não ser contra e nem a favor da ‘taxa das blusinhas’

247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que não adotou posição definida sobre a chamada taxa das blusinhas e destacou que a decisão final caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devendo considerar impactos econômicos e industriais.

Alckmin declarou neste sábado (18) que a medida precisa ser analisada com cautela antes de qualquer decisão do governo.

“Não me coloquei contra a medida, nem a favor. Apenas deixei claro que a decisão deve ser tomada com calma e levando em conta diversos fatores, como, por exemplo, a indústria. A decisão do presidente Lula terá meu total apoio”, disse.

Debate sobre imposto segue em aberto

A declaração ocorre poucos dias após o próprio Alckmin afirmar que ainda não há definição do governo sobre o futuro do imposto de importação aplicado a compras internacionais de até US$ 50. Essas compras, feitas principalmente em plataformas estrangeiras, passaram a ser taxadas após decisão do Congresso Nacional.

Na ocasião, ele também havia indicado que a medida continua sendo considerada necessária. “Continuo entendendo que é necessária, porque mesmo com a taxa, ainda a tarifa é menor do que a produção nacional”, afirmou, ao mencionar a carga tributária enfrentada por fabricantes brasileiros.

Pressão de empresários e impacto fiscal

A discussão ganhou novos contornos após manifestações de setores produtivos. Representantes de 67 associações empresariais enviaram um ofício ao presidente Lula criticando a possibilidade de extinção da taxa, classificando a medida como “eleitoreira”.

A cobrança sobre compras internacionais foi defendida por empresários como forma de conter a entrada de produtos estrangeiros de baixo valor, especialmente da China, que competem com a produção nacional.

Além do impacto no setor produtivo, o imposto também tem relevância fiscal. Dados da Receita Federal indicam que a arrecadação atingiu R$ 425 milhões em janeiro deste ano, um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2025, o total arrecadado chegou a R$ 5 bilhões, contribuindo para o cumprimento das metas fiscais do governo.

Decisão final caberá ao Planalto

Diante das pressões políticas e econômicas, a definição sobre a manutenção ou revisão da taxa das blusinhas segue em análise no governo federal. Alckmin reiterou que acompanhará a decisão presidencial, reforçando o papel de Lula como responsável final pela medida.