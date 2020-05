Após propaganda nazista de Wajngarten, apoiadores de Bolsonaro fazem gesto nazista para ele

Apoiadores de Jair Bolsonaro estenderam o braço direito em uma saudação ao capitão da reserva durante aparição do presidente em seu “cercadinho” no Palácio da Alvorada na última sexta-feira (8) edit

Revista Fórum - As simbologias nazistas com as quais o governo Bolsonaro e seus apoiadores flertam têm ficado cada vez mais evidentes. O próprio slogan da campanha de Jair Bolsonaro na eleição de 2018, “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, faz referência direta a um bordão da Alemanha nazista, o “Deutschland über alles” que, em português, significa “Alemanha acima de tudo”. O trecho, inclusive, fazia parte do hino nacional alemão, mas foi suprimido ao final da Segunda Guerra Mundial.

Na última sexta-feira (8), apoiadores do presidente, durante aparição de Bolsonaro em seu “cercadinho” no Palácio da Alvorada, estenderam o braço direito em uma saudação ao capitão da reserva. O gesto é famoso por ter sido utilizado pelos nazistas na saudação a Adolf Hitler, “Heil, Hitler”, que, em português, significa “Salve, Hitler”. Bolsonaristas, no entanto, negam que o aceno tenham qualquer referência ao nazismo e justificam dizendo que se tratava de uma oração.

O gesto emblemático encontra sustentação no próprio discurso do governo. No sábado (10), a Secretaria de Comunicação da presidência divulgou um vídeo nas redes sociais que gerou polêmica por reproduzir um dos lemas usados pelo regime nazista.

Em entrevista à TV 247 nesta segunda-feira 11, Jean Goldenbaum, que integra o grupo Judeus Progressistas, afirmou que a propaganda de Wajngarten tinha justamente essa finalidade: atrair nazistas.

