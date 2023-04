Em depoimento, Dias aponta relação de Augusto Heleno na invasão golpista e diz ele mantém informantes no GSI

Apoie o 247

247 - O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general Gonçalves Dias, teria afirmado em depoimento à Polícia Federal, nesta sexta-feira (21), que o general Augusto Heleno, ministro de Jair Bolsonaro, ainda mantém informantes dentro da pasta, e que até o dia 8 de janeiro não houve tempo hábil para exonerar “militares bolsonaristas” do órgão.

De acordo com reportagem do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News, membros da Polícia Federal disseram que Dias também argumentou que as imagens divulgadas pela CNN Brasil teriam sido outra 'emboscada' por parte de militares do GSI, contratados ainda na gestão de Augusto Heleno.

O ex-ministro disse ter retirado extremistas de um setor do Palácio do Planalto, mas não efetuou prisões, porque estava fazendo "gerenciamento de crise".

O general Augusto Heleno foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e um dos principais aliados do clã bolsonarista.

