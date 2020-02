Lula põe o dedo na ferida e mostra como Guedes e Heleno são desqualificados

"Se você pega o discurso do general Augusto Heleno, propondo uma desobediência ao Congresso Nacional, o Congresso tem obrigação de chamar para se explicar se ele estava propondo ao Bolsonaro um golpe para fechar o Congresso Nacional", afirmou Lula em entrevista à coluna de Jamil Chade. Lula fez duras críticas também a Paulo Guedes edit

247 - "Lula fez duras críticas aos comentários do ministro do Gabinete de Segurança Institucional sobre a necessidade de que o Executivo não aceitasse 'chantagens' do Congresso e que Bolsonaro colocasse o povo nas ruas contra o Legislativo", destaca Jamil Chade.

"Eu não sei como ele (Heleno) foi aprovado para general com esse comportamento", disse Lula, questionando a qualificação do general.

O ex-presidente também pôs em questão o preparo do ministro da Economia: "O Guedes, quando fala das empregadas que vão para Miami, essa gente não está qualificada para presidir uma nação", afirmou.

