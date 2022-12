Paulo Teixeira será ministro da Comunicações e Paulo Pimenta chefiará a Secom

Apoie o 247

ICL

247 - Dois deputados federais petistas chefiarão a comunicação do futuro governo Lula. Paulo Teixeira, de São Paulo, será o ministro das Comunicações e Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, comandará a Secom, que voltará a ser uma secretaria vinculada diretamente à Presidência da República.

Os anúncios devem ser feitos pelo presidente eleito ainda nesta quinta-feira (22).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.