Mansão de Edir Macedo de 18 suítes não paga IPTU por estar em nome da Igreja Universal

247 - Após o Congresso Nacional perdoar dívidas de R$ 1 bilhão de igrejas, Edir Macedo chegou ao Trending Topics do Twitter com mais de 3000 tweets. O bispo tem uma casa de quase 4000 metros quadrados de área construída. Conforme o Diario do Centro do Mundo, o imóvel fica isento de IPTU por estar em nome da igreja Universal.

A mansão teria pelo menos quatro andares, 18 suítes e elevador panorâmico na estância turística de Campos do Jordão, em São Paulo. A casa foi avaliada em cerca de R$ 4 milhões.

Essa é a casa do Bispo Edir Macedo em Campos do Jordão-SP.. Tem quase 4 mil metros quadrados de área construída, 18 suítes, cinema e por aí vai. Sabe quanto ele paga de IPTU ao Município? Nada, porque a casa está em nome da Igreja e tem isenção fiscal. pic.twitter.com/4gvXfocjb1 — Mauricona (@Maucarvalho) September 7, 2020

Essa casa de 18 suítes em Campos do Jordão não paga 1 centavo de IPTU. É do bispo Edir Macedo, tá em nome da igreja.



Eu não queria passar essa raiva sozinho. https://t.co/F7zLe8DkvV pic.twitter.com/rz8qz7sECQ — lazzin (@lazzin_) September 9, 2020

