Jornalista Andreza Matais é demitida de O Estado de S. Paulo

247 - A jornalista Andreza Matais, editora-executiva de política do jornal O Estado de S. Paulo, foi demitida. Ela ainda chefiava a sucursal do periódico em Brasília. Leonêncio Nossa, executivo da redação na capital federal e subordinado direto de Matais, também foi demitido.

Em mensagem enviada aos colegas, a jornalista atribuiu sua demissão a uma 'mudança política' decidida pelo jornal. "Pessoal, tudo bem com todos? O jornal decidiu por uma mudança na política e isso inclui minha saída da empresa. Agradeço aos coordenadores e aos repórteres pela entrega, confiança e tamanho talento. Foi um privilégio ter convivido com cada um de vocês. Vou levar comigo as trocas que tive com cada um de vocês. Um grande beijo e sigo acompanhando agora como leitora o trabalho incrível dessa turma", diz a mensagem.

A demissão ocorre meses após jornalistas do 'Estadão' protocolarem, conforme informou o Brasil 247, denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal por conta de assédio moral que teriam sofrido da jornalista. Ela nega as acusações.

