Reginaldo Faria se recusa a tomar vacina e Globo tira ator de novela

Metrópoles - Com 83 anos, o ator Reginaldo Faria teve a opção de continuar em Um Lugar Ao Sol. No entanto, o veterano artista se recusou a tomar a vacina quando ficou disponível para sua faixa etária.

A emissora preferiu não arriscar com ele, principalmente, porque a casa do seu personagem não vai ficar nos Estúdios Globo e as gravações serão externas, numa mansão na Zona Sul. Para o lugar de Reginaldo, a Globo importou Jose de Abreu, que estava vivendo na Nova Zelândia. Aos 74 anos e vivendo há um ano e meio fora do Brasil, o ator só começa a gravar quando estiver vacinado.

