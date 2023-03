'Terrorismo do sushi': Jovens são presos no Jopão por prática grotesca

Apoie o 247

247 - Uma ação, no mínimo, indigesta. Três pessoas foram detidas no Japão por uma série de “brincadeiras” grotescas em restaurantes com esteiras giratórias de sushi (entenda mais sobre o item abaixo).

Um porta-voz da polícia afirmou à agência de notícias AFP nesta quinta-feira (9) que três pessoas foram detidas na região de Aichi: uma adolescente de 15 anos e dois jovens de 21 e 19 anos.

De acordo com a reportagem, a polícia acusou os três jovens de "obstrução de negócios" contra um grande restaurante da rede Kura Sushi, que recebeu muitas queixas de clientes depois que os vídeos com as ações anti-higiênicas viralizaram na internet.

A prática da esteira de sushi é corriqueira no Japão. As esteiras giratórias de sushi, também conhecidas como kaiten-zushi, são um tipo de sistema de entrega de sushi em que os pratos de sushi são colocados em pequenas bandejas e colocados em uma esteira transportadora que circula em torno do balcão do sushi. Os clientes sentados no balcão podem então escolher os pratos de sushi que desejam conforme eles passam, pagando ao final com base no número e tipo de pratos que consumiram.

Esse sistema é bastante popular em restaurantes de sushi no Japão e em outros países, pois oferece uma maneira rápida e conveniente de escolher e experimentar uma variedade de sushis. Algumas esteiras giratórias de sushi são equipadas com sensores que identificam o tempo que um determinado prato está circulando, garantindo que os sushis sejam sempre frescos e saborosos.

Além disso, muitas esteiras giratórias de sushi agora incluem telas de toque, permitindo que os clientes solicitem pratos de sushi personalizados ou bebidas sem precisar chamar um garçom. Algumas também possuem um sistema de reconhecimento de voz, permitindo que os clientes façam seus pedidos de sushi com facilidade e rapidez.

