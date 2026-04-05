Veja quem é o chef italiano procurado pela Interpol e preso pela PF em restaurante de luxo
Fabio Mattiuzzo acumulava condenações por falência fraudulenta na Itália e foi detido após autorização do ministro Flávio Dino, do STF, para extradição
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Mensagens obtidas pela CPI do INSS indicam encontro em 2024 e levantam questionamentos sobre movimentações financeiras analisadas pelo Coaf
Prefeito tucano passou o cargo ao vice Rodrigo Cunha e não revelou qual disputa pretende travar. Ele assumiu a presidência estadual do PSDB em 31 de março
O senador fez um alerta contra as propostas do pré-candidato da extrema direita sobre as terras raras do Brasil. Vídeo
Decisão do STJ reduz pena de Fábio Tyrone e reacende debate sobre violência doméstica e responsabilização judicial
Recém-filiado ao partido que tem Ronaldo Caiado como pré-candidato ao Planalto, deputado reafirmou apoio à reeleição do presidente Lula
Prefeito deixa cargo neste sábado e avalia disputar governo ou Senado
Mudança feita pelo deputado cearense ocorre em meio à reorganização do governo estadual e ao calendário eleitoral de 2026
Nova norma estadual destina 60% das vagas e 20% dos recursos a artistas pernambucanos e reforça incentivo às manifestações culturais tradicionais
Governadora busca a neutralidade do presidente nas eleições pelo governo de Pernambuco
Senadora deixa PSD e se filia ao PT com apoio de Lula visando disputar a reeleição em 2026
O deputado também defendeu um novo palanque para Lula no estado. Vídeo
Tradição reconhecida como patrimônio imaterial transforma o pão de coco em símbolo de partilha na Semana Santa no Ceará