Flopou? Pesquisadores da USP estimam público de pouco mais de 30 mil pessoas em manifestação bolsonarista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A manifestação bolsonarista que ocorreu na Avenida Paulista neste domingo (25) reuniu, segundo estimativas de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), cerca de 32.691 pessoas. De acordo com reportagem do jornal O Globo, o cálculo foi realizado por meio da análise de seis fotografias aéreas que permitiram uma divisão detalhada do público presente no evento.

Utilizando um método chamado "Point to Point Network", os pesquisadores identificaram as cabeças das pessoas presentes nas imagens e realizaram uma estimativa do público total com base nesses dados. As seis fotografias foram capturadas entre as 15h20min e 16h em uma área interditada da Avenida Paulista, compreendendo aproximadamente 1,8 quilômetro de extensão, distribuídos em dez quadras.

continua após o anúncio

Essa análise detalhada, ainda de acordo com a reportagem, permitiu uma aproximação mais precisa da quantidade de participantes no evento, oferecendo uma perspectiva mais concreta sobre o engajamento da população nesse contexto político.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: