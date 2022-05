Lula cancela ida a Belo Horizonte

Ex-presidente se reuniria com Alexandre Kalil, do PSD, na capital mineira edit

247 - O ex-presidente Lula cancelou viagem a Belo Horizonte (MG), que estava marcada para segunda-feira, 9. Em Minas, o petista passaria também por Contagem e Juiz de Fora, informa seu site.

Segundo Lauro Jardim, no Globo, Lula chegaria à capital mineira sem Alexandre Kalil para recepcioná-lo, uma vez que o PT e o PSD ainda não fecharam acordo no estado.

No entanto, pessoas familiares com a negociação dizem que ainda é cedo.

"Estamos em maio. As convenções dos partidos são em julho. Temos todo este tempo para nos acertarmos. Ganhamos tempo para arranjarmos uma solução", disse uma das pessoas, segundo o jornalista.

Segundo Lauro Jardim, um dos fatores que vem dificultando as negociações é o fato de que Lula tem tentado condicionar a desistência de Reginaldo Lopes em concorrer ao Senado a um apoio do PSD ao PT na disputa nacional já no primeiro turno. Gilberto Kassab mantém-se inflexível.

