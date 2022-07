Bolsonaristas, como parar com a escória da Humanidade

Apoie o 247

ICL

Estuprador de criança de 11 anos… bolsonarista; assassino da ex-mulher… bolsonarista; terrorista ataca com coquetel molotov multidão… bolsonarista; homem espanca sua superior quase até a morte por não aceitar se submeter à sua autoridade… bolsonarista.

E tem mais… Neto de Lula morre de forma trágica… celebração dos bolsonaristas; Marisa, ex-esposa de Lula estava sofrendo com um AVC… nos grupos de WhatsApp médicos clamam por sua morte… bolsonaristas…

Médico e enfermeiro estupradores… bolsonaristas; médicos davam remédios sem comprovação científica para pacientes com Covid matando milhares de pacientes… bolsonaristas; pastores roubavam dinheiro em barras de ouro do MEC… bolsonaristas… mais recentemente: bolsonarista mata aniversariante que estava celebrando seu aniversário, em sua casa, com decoração pró-Lula…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A guerra civil já começou há tempos. Como sempre tudo começa pela retórica e depois vai inevitavelmente para as vias de fato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estamos diante dos piores seres humanos que já habitaram esse planeta. Uma corja imunda, imoral, inescrupulosa, burra, selvagem, sem um pingo de dignidade a qual chamamos de bolsonaristas.

A diferença é que a maioria decente e trabalhadora está desarmada e a escória bolsonarista - essa massa pútrida vinda do esgoto do lumping proletariado, que se mistura com cristianismo sem vergonha e se empluma com dinheiro de uma elite arcaica e indecente - está armada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que fazer?

O STF acredita que o caos que está se transformando o país não é assunto seu.

O STE assiste uma enxurrada de ações golpistas serem aprovadas pelo Senado e pelo Congresso. Além disso, temos um candidato que ameaça os resultados eleitorais com golpe, fakenews e toda lama que só ele, Bolsonaro, é capaz. A resposta são latidos da corte…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os militares estão corrompidos, assim como a polícia militar, a civil e a federal…

O que fazer em tão “perfeito” labirinto, em tão “potente”armadilha?

A resposta é fácil e simples: greve geral.

Pela democracia, por aumento salarial, pelo fim da fome, pelo impeachment de Bolsonaro por crimes contra a humanidade, pelo fim da alta dos combustíveis, pelo fim das privatizações, pelo fim da destruição das instituições, por eleições livres e seguras.

A greve geral é a bomba nuclear dos trabalhadores contra o fascismo. Nunca é tarde. É isso ou seremos todos trucidados…

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE