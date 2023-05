Lula deveria tornar 8 de maio em feriado nacional

Apoie o 247

Na Rússia o dia 9 de maio é feriado pois é o dia da vitória da Grande Guerra Patriótica, ou seja, a vitória da União Soviética e seus aliados contra o nazifascismo. Na Alemanha ainda era noite do dia 8 quando o documento de sua rendição incondicional foi entregue ao general Zukov, mas em Moscou já era madrugada do dia 9, por isso essa diferença de datas.

Esse é o mais vívido e politizado feriado da Rússia. Nesse dia a memória do que foi o nazifascismo retorna às ruas, aos cafés, aos teatros, aos museus, às estações de metrô e em todos os meios de comunicação. E o que foi o nazifascismo? Barbárie, destruição, racismo, misoginia, ódio à democracia e sobretudo ódio ao socialismo.

O Brasil foi um país aliado, e muitos sabem na Rússia disso, provavelmente muito mais do que sabem no Brasil. É dever de um governo de esquerda sitiado pelo fascismo bolsonarista - que penetrou profundamente nas forças de segurança, em especial no exército brasileiro - lembrar que já pegamos em armas contra o fascismo.

É de suma importância lembrar a sociedade brasileira de que nosso exército já lutou pela democracia pelo mundo a fora e depois de sua vitória ajudou a colocar, aqui no Brasil, um ponto final em uma ditadura.

Não apenas tivemos generais ditadores e fascínoras como Castelo Branco, Costa e Silva, Medici, Geisel, Figueiredo e suas crias que até hoje ainda poluem o nosso exército hoje. Já tivemos generais como Mascarenhas de Morais, Gaspar Dutra e Henrique Lott; já tivemos tenentes como Francisco Leal e Luiz Carlos Prestes, em suma, já tivemos um exército que se envergonharia do atual e que lutou pela democracia e não contra ela.

Seria um feriado da luta e vitória nacional e mundial contra o fascismo. Um feriado para celebrar a democracia e a liberdade. Um feriado que desse mais consciência de classe ao povo brasileiro e o ensinasse a desprezar o fascismo.

Além do mais, nunca um feriado nacional foi considerado impopular, ao contrário, é mais um dia de descanso e lazer para a classe trabalhadora, um dia a mais livre para ficar com a família e os amigos. Um dia onde, como na Rússia, nas ruas e avenidas de todas as cidades bandeiras e cartazes lembram que, em uma época recente, mais que três dezenas de milhões morreram (26 milhões só na União Soviética) em luta pela democracia e contra o fascismo.

Não se foram poucos, mas muitos, não foi fácil, mas vencemos. Lula tem o dever de fazer essa reparação histórica e colocar o “Dia da Vitória contra o fascismo” como feriado nacional. Vivemos nos últimos quatro anos dias profundamente sombrios com um governo fascista e que levará anos para concertar todo o estrago que ele fez.

Foi um governo genocida, cruel, disseminador do ódio, disseminador da fome, que tentou dar um golpe de Estado, prender juízes da nossa Suprema Corte e queimar nossa constituição. Um feriado para celebrar a vitória contra o fascismo do passado e do presente é - desculpe a redundância - fundamental. Basta Lula assinar.

