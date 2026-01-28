Caso Master: BRB convida influenciadores e pede orçamento para ação de comunicação digital

247 - Influenciadores do mercado financeiro receberam um convite para participar de um almoço com o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antonio de Souza, em São Paulo, com o objetivo de tratar dos desdobramentos do chamado caso Master. A proposta, formalizada por e-mail, estabelece que a participação no encontro não se limita à presença no evento, prevendo também a realização de ações de comunicação digital mediante orçamento.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o texto do e-mail ressalta que o encontro teria como finalidade permitir que o BRB “tenha a chance de explicar as medidas de contenção de danos e as ações de recuperação” adotadas após a crise. O evento foi inicialmente divulgado pela jornalista Andreza Matais, do Metrópoles.

Convite vai além de encontro institucional

De acordo com o e-mail, a expectativa é que os convidados “divulguem de maneira transparente e objetiva as informações recebidas por seus seguidores”. Ainda conforme o texto, durante o almoço, a equipe técnica do banco deverá apresentar “informações relevantes sobre o que está acontecendo”, oferecendo explicações detalhadas sobre o caso.

Proposta prevê ações digitais e uso de imagem

Além do convite para o encontro, a mensagem solicita que os influenciadores apresentem orçamento para a ação. O documento indica que os participantes deverão publicar stories “que achar necessário para relatar de forma honesta o evento” e um “reels” com o resumo do encontro.

A proposta também prevê o direito de uso de imagem do conteúdo produzido, permitindo que o material seja repostado nas redes sociais da marca e impulsionado por um período de 30 dias.

Condições contratuais e regras da campanha

O e-mail detalha ainda condições contratuais, como o pagamento em até 40 dias, mediante emissão de nota fiscal, que só poderá ocorrer após a assinatura do contrato. O texto estabelece que o influenciador deverá seguir o briefing definido pelo banco, incluindo hashtags e marcações da campanha, além de enviar relatórios de desempenho (analytics) até 48 horas após as publicações.

Economistas estão entre os convidados

Entre os influenciadores citados como convidados para o encontro estão os economistas Renato Breia e Renata Barreto. Procurado para comentar o teor do convite e a proposta encaminhada aos influenciadores, o BRB não se pronunciou até o momento.