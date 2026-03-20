Caso Master derruba confiança no STF a 60%, aponta AtlasIntel

247 - A pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta sexta-feira (20), apontou que a desconfiança em relação ao Supremo Tribunal Federal atingiu 60% da população, enquanto apenas 34% declararam ter confiança na Corte — um reflexo direto do impacto causado pelo escândalo envolvendo o Banco Master. Os que ainda não formaram opinião sobre a mais alta instância do Judiciário brasileiro somam 6% dos participantes. Os números foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O índice de 60% de desconfiança representa o pico negativo desde que a série histórica da pesquisa foi inaugurada, em janeiro de 2023. Naquele momento, o cenário era praticamente inverso: 45% dos entrevistados afirmavam confiar no STF, ao passo que 44% manifestavam desconfiança.

O estudo também mediu a percepção da sociedade sobre uma possível ligação entre integrantes da Corte e o caso Master. Para 66,1% dos ouvidos, ministros do STF estão diretamente envolvidos no escândalo protagonizado por Vorcaro. Em posição contrária, 14,9% descartam qualquer vínculo entre os magistrados e os crimes investigados. Já 18,9% preferiram não emitir julgamento sobre a questão.

O universo da pesquisa é composto por 2.090 pessoas entrevistadas ao longo de quatro dias, entre 16 e 19 de março.

Mais detalhes

A ligação percebida entre ministros do Supremo e o caso Master dialoga diretamente com outro dado expressivo da pesquisa: 76,9% dos participantes acreditam que há "muita influência externa (de políticos, partidos e grupos poderosos) no julgamento". Na sequência, 13% admitem perceber algum tipo de interferência externa no andamento do processo, ao passo que apenas 6,1% consideram que as decisões seguem critérios estritamente técnicos e legais. Os indecisos representam 3,9% do total.

Quando questionados sobre a competência para julgar o processo de liquidação do Master, a maioria — 53% — entende que o caso não deveria estar nas mãos do STF. A posição contrária é defendida por 36,9% dos entrevistados, enquanto 10,1% não têm opinião formada sobre onde a investigação deveria tramitar.

O recorte por renda familiar revela uma divisão clara na relação da população com a Corte. Entre todos os grupos analisados, somente o de maior poder aquisitivo — aqueles com renda acima de R$ 10 mil mensais — apresenta saldo positivo de confiança: 48,5% afirmam confiar no tribunal, contra 45,3% que declaram desconfiança.

No extremo oposto, são os brasileiros com renda entre R$ 3 mil e R$ 5 mil os que demonstram maior ceticismo em relação à instituição. Nessa faixa, 69,6% dizem não confiar no STF, enquanto somente 27,8% manifestam confiança na Corte.