Sonia Guajajara denuncia a John Kerry desaparecimentos de jornalista e indigenista na Amazônia (vídeo)

247 - A líder indígena Sonia Guajajara, pré-candidata a deputada federal pelo PSOL-SP, se encontrou nesta terça-feira (7) com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, e pediu um posicionamento do governo estadunidense sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips, do jornal The Guardian.

"Acabei de encontrar o enviado especial do Clima do governo Biden aqui no evento da Time e tive a oportunidade de falar sobre o desaparecimento d Dom e Bruno no vale do Javari, pedi a ele um posicionamento sobre essa violência no Brasil com os indígenas e nossos aliados", afirmou Guajajara. pelo Twitter ao compartilhar vídeo do encontro.

A conversa aconteceu em uma cerimônia nesta terça-feira em homenagem às 100 pessoas mais influentes segundo a revista Time em 2022. Guajajara foi escolhida para a lista.

Kerry se comprometeu a acompanhar o caso e se mostrou surpreso e chocado ao escutar detalhes do desaparecimento. “Faremos o acompanhamento com você”, diz Kerry no vídeo, antes de dizer ao seu assistente para obter maiores informações sobre o caso.

Acabei d encontrar o enviado especial do Clima do governo Biden aqui no evento da Time e tive a oportunidade de falar sobre o desaparecimento d Dom e Bruno no vale do Javari, pedi a ele um posicionamento sobre essa violência no Brasil com os indígenas e nossos aliados @WhiteHouse pic.twitter.com/pvmYTy3KIV





