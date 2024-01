Andreza Matais nega ter promovido assédio moral contra funcionários do Estado de S. Paulo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Nota enviada pela jornalista Andreza Matais ao Brasil 247 – Mais uma vez o Brasil 247 divulgou, como se verdade fossem, mentirosas e infundadas denúncias feitas anonimamente contra a minha pessoa, agora na nota “Jornalistas do Estadão pedem socorro contra o assédio moral que sofrem de Andreza Matais” , de 21 de novembro de 2023.

Este veículo reproduziu na íntegra um texto anônimo, que descreve acontecimentos ficcionais, sem ter se dignado ouvir os jornalistas do Estadão nem procurado os meus esclarecimentos sobre as denúncias.

continua após o anúncio

Para piorar, esta página registrou supostas declarações minhas que eu jamais proferi, como as de que eu estaria me dizendo “vítima de machismo e de perseguição por parte do governo federal e da mídia independente” e “perseguida por ser mulher e jornalista ‘independente’”.

A verdade é que jamais submeti repórteres a “assédio moral, fraudes trabalhistas, abuso contratual” ou a “outras ilegalidades”. Nunca proferi xingamentos contra a minha equipe, não promovi “demissões de mães sem motivo empresarial-financeiro ou profissional", tampouco soneguei a contabilização de horas extras de jornalistas.

continua após o anúncio

Tivesse esse veículo analisado criticamente o conteúdo das denúncias e checado minimamente os fatos, verificaria que as reportagens sobre a “Dama do Tráfico” não foram sequer preparadas e publicadas por “jovens repórteres (na maioria recém-contratados ou recém-formados”. Elas são assinadas por dois experientes jornalistas do Estadão.

Repórteres esses que, juntamente com a equipe de política do jornal, divulgaram em 22 de novembro de 2023 uma carta aberta na qual reprovaram a divulgação de “versões falsas sobre nossas condições de trabalho” e esclareceram serem “mentirosas as informações... de que nossas reportagens são escritas e publicadas sob coação e assédio de editores”.

continua após o anúncio

A fragilidade das denúncias, formuladas por um acusador anônimo e desacompanhadas de provas, fez com que o Procurador do Trabalho responsável determinasse preliminarmente, em decisão de 21 de novembro de 2023, a realização de diligências para averiguar as afirmações irresponsavelmente repetidas por este veículo.

Sobretudo porque, naquela mesma decisão, entreviu-se a possibilidade de que o Ministério Público do Trabalho esteja sendo “utilizado como mecanismo para criação de factoides político-partidários”.

continua após o anúncio

A cobertura jornalística do caso “Dama do Tráfico” nada teve de enviesada. Pelo contrário, as visitas de Luciane Barbosa Faria ao Ministério da Justiça, então comandado por Flávio Dino, foram confirmadas pela própria pasta, que, inclusive, mudou as regras de acesso ao prédio em regime de urgência, além de um secretário do Ministério ter publicamente assumido o erro.

Logo, não agi motivada por “interesses ocultos privados” ou com o intuito de beneficiar a candidatura de quem quer que seja a uma vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito menos a do presidente do Tribunal de Contas da União, de quem não sou “amiga pessoal e próxima”. Nunca utilizei o meu cargo, nessa ou noutras ocasiões, para defender interesses familiares ou político-partidários.

continua após o anúncio

Minha atuação e a da equipe de política do Estadão é, foi e sempre será pautada em levar à sociedade informações verdadeiras e de interesse público, reforçando o compromisso do Estadão com a ética jornalística e com os direitos trabalhistas de seus profissionais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: