Em São Paulo, empresas de "marketing político" promovem evento de baixo nível para "comunicadores políticos do futuro"

247 - Na manhã úmida de São Paulo, após uma leve garoa que caiu sobre as ruas de bairro nobre da capital, um evento dedicado aos chamados “comunicadores políticos do futuro” reuniu jovens profissionais e representantes de agências de comunicação política. A expectativa era de um debate qualificado sobre o papel da mídia e das novas tecnologias na política contemporânea.

Mas o encontro revelou um odor de bueiro. Ataques políticos antipetistas foram distribuídos livrementes. Um dos palestrantes chegou a exibir, durante sua apresentação, aos risos, uma imagem gerada por inteligência artificial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atacando-o por ter implantado as ciclofaixas, revolucionárias, quando era prefeito de São Paulo.

O episódio gerou desconforto tamanho que deixei o local em protesto. O evento, anunciado como vitrine, acabou evidenciando a alta penetração, no antro do bolsonarismo no país, da ideologia de extrema direita.

O Compol São Paulo é realizado na sede da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo (Afresp) por agências como "Marketing Baseado em Números", "Nina Lab", "Fepese", "Baselab" e "MKTG.pt". Outra área de ataque do evento é "alcançar influenciadores digitais".