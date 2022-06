Internautas cobram e 'libera a pesquisa XP' bombas nas redes sociais

Apoie o 247

247 - Internautas foram nesta quarta-feira (8) ao Twitter cobrar da XP a divulgação de pesquisas eleitorais, após a informação de que a corretora cancelou a publicação de estatísticas que mostravam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL). A hashtag "Libera a pesquisa XP" começou a bombar na rede social.

De acordo com o jornalista George Marques, "é possível que a pesquisa XP censurada foi vazada a membros do governo e por isso elevou pressão para suspender divulgação do resultado".

Outro internauta escreveu: "você confiaria num banco de investimentos que nega fatos? Que tenta dobrar a realidade conforme a pressão?".

Um internauta postou: "não que isso faça alguma diferença; é só para não dizer que não falei das flores".

"Mostra o porquê dos bozonaristas estarem desesperando", disse outra pessoa.

Um usuário disse, em tom de crítica, que o "primeiro passo do bolsonarismo é proibir a divulgação de pesquisas". "O segundo é proibir as eleições. O terceiro é proibir a posse do Lula quando ganhar as eleições".

É possível que a pesquisa XP censurada foi vazada a membros do governo e por isso elevou pressão para suspender divulgação do resultado. Há muitas hipóteses possíveis que depõe contra a corretora, que poderia divulgar resultado para sanar dúvidas.



Você confiaria num banco de investimentos que nega fatos? Que tenta dobrar a realidade conforme a pressão?



O quão seguro é investir em quem briga com a realidade ou quebra o termômetro para não atestar a febre?



É a crise no entorno da XP.



- Cadê a Pesquisa XP?



LIBERA A PESQUISA XP



...não que isso faça alguma diferença; é só para não dizer que não falei da flores. pic.twitter.com/OS9QbJ87Xi — Ivan⚡️ (@ivan) June 8, 2022

Libera a pesquisa XP. Mostra o porquê dos bozonaristas estarem desesperando https://t.co/F07bLEVvYT — Pedro Octávio, O Conquistador™ (@PedroOctavioLB) June 8, 2022

O primeiro passo do bolsonarismo é proibir a divulgação de pesquisas. O segundo é proibir as eleições. O terceiro é proibir a posse do Lula quando ganhar as eleições https://t.co/wRMI93iUpL Libera a pesquisa XP — Lola Aronovich (@lolaescreva) June 8, 2022

