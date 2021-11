Lula pode se encontrar com Joe Biden em viagem aos Estados Unidos

Apoie o 247

Revista Fórum - A possível viagem do ex-presidente Lula aos Estados Unidos pode contar com um encontro com o presidente Joe Biden. Após o sucesso de sua viagem pela Europa, onde encontrou chefes de Estado e lideranças progressistas, o ex-presidente Lula vem sendo sondado e já cogita estender o giro para os Estados Unidos no início de 2022.

Segundo informações da coluna do Igor Gadelha, no Metrópoles, o PT articula um encontro de Lula com Joe Biden durante essa possível viagem.

O deputado Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde do governo do petista, confirmou à Fórum na terça-feira (23) que a viagem aos EUA está mesmo sendo planejada.

Leia a íntegra na Fórum.

