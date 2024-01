Ron DeSantis desiste e facilita o caminho de Trump nas prévias republicanas

Apoie o 247

247 - O governador da Flórida, Ron DeSantis, retirou sua candidatura à Casa Branca neste domingo (21), após um desempenho abaixo das expectativas nas prévias republicanas em Iowa. DeSantis, que antes se apresentava como um dos principais oponentes de Donald Trump, anunciou em um vídeo sua decisão de apoiar Trump.

O governador reconheceu a falta de um caminho claro para a vitória presidencial de sua campanha e agradeceu seus apoiadores, encerrando uma trajetória que deixa incertezas quanto ao futuro de sua carreira no partido republicano, destaca a CNN Brasil.

"Se houvesse algo que eu pudesse fazer para produzir um resultado favorável, mais comícios, mais entrevistas, eu faria, mas não posso pedir aos nossos apoiadores que ofereçam o seu tempo e doem os seus recursos se não tivermos uma visão clara do caminho para a vitória. Consequentemente, estou suspendendo hoje minha campanha."

Ainda de acordo com a reportagem, a desistência de DeSantis representa um golpe significativo para a carreira do político, gerando dúvidas entre aliados e conselheiros próximos. Algumas análises sugerem que DeSantis demorou para confrontar Trump, enquanto outros acreditam que sua equipe subestimou a influência de Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul. No entanto, há quem argumente que, dada a lealdade considerável dos seguidores de Trump, talvez não houvesse estratégia eficaz para afastar o partido do ex-presidente.

