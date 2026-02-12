Sucesso de app de saúde do governo de Alagoas expõe tensão política na capital

Mais de 40 mil downloads em poucos meses. Milhares de atendimentos realizados por telemedicina. Pacientes resolvendo consulta sem enfrentar fila em UPA. Os números são objetivos: o aplicativo Saúde Até Você, lançado pelo governo de Alagoas, ganhou tração rapidamente.

E quando política pública funciona, especialmente em área sensível como saúde, quase sempre gera reação.

O programa é uma iniciativa da gestão do governador Paulo Dantas (MDB), que apostou na telemedicina como estratégia para ampliar acesso e reduzir pressão sobre unidades presenciais. A proposta é simples: permitir consulta médica remota, emissão de receitas e encaminhamentos pelo celular, especialmente para casos de baixa e média complexidade.

O avanço do aplicativo ocorre em meio a um ambiente político delicado para o rival político do governador, o prefeito da capital, Maceió, JHC (PL). A saúde municipal é apontada por críticos como um dos principais pontos de fragilidade da gestão liberal. Unidades frequentemente lotadas, pressão sobre o sistema de atenção básica e críticas à estrutura hospitalar fazem parte do debate público na cidade.

Com a entrada do governo estadual no campo digital, oferecendo teleconsulta e desafogando parte da demanda, o tema passou a gerar tensão política. Parlamentares de oposição ao governo estadual elevaram o tom contra o modelo remoto, questionando a ênfase no atendimento não presencial — embora alguns reconheçam que a “telemedicina pode ser ajudar à rede física”.

Nos bastidores, a disputa ganha contornos estratégicos. A crítica deixa de ser apenas técnica e passa a integrar o embate entre Palácio República dos Palmares e Prefeitura de Maceió. O sucesso de um programa estadual em área tradicionalmente sensível pode alterar a percepção do eleitor sobre quem está entregando soluções concretas.

A tensão aumenta em um momento em que a administração municipal enfrenta desgaste após questionamentos envolvendo aplicações financeiras da previdência local no Banco Master, episódio que ampliou o ambiente de pressão política na capital.

Nesse cenário, o aplicativo estadual vira símbolo de algo maior do que uma ferramenta tecnológica: transforma-se em ativo político.

O fato é que, para além da disputa, o cidadão tende a avaliar resultados práticos. Se consegue atendimento médico pelo celular, evita deslocamento e recebe prescrição digital válida, o debate ideológico perde força diante da conveniência.

Telemedicina não substitui integralmente o atendimento presencial. Mas pode reduzir filas, racionalizar demanda e ampliar cobertura — especialmente em estados com desigualdade territorial.

Até aqui, o caso de Alagoas mostra que inovação em saúde pública, quando bem executada e comunicada, deixa de ser apenas política pública. Vira capital político.

E capital político, no Brasil, raramente passa despercebido.