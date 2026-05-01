Aproximação entre voos da GOL e Azul será objeto de inveastigação

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu investigação para apurar a aproximação entre duas aeronaves comerciais no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O episódio ocorreu na manhã de quinta-feira (30) e envolveu um voo da Gol em processo de pouso e uma aeronave da Azul em decolagem.

Segundo informações da CNN Brasil, com base em dados do site especializado Aeroin, os aviões chegaram a ficar separados por cerca de 22 metros na vertical, o que levou à abertura de apuração técnica pelas autoridades aeronáuticas.Investigação em andamento

Em nota oficial, a FAB informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para conduzir a chamada Ação Inicial da ocorrência. Equipes especializadas foram mobilizadas para coletar informações e preservar evidências.

De acordo com o comunicado, “Durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

Dinâmica do incidente

O caso envolveu um Boeing 737-800 da Gol, que vinha de Salvador (BA) para pouso em Congonhas, e um Embraer E195-E2 da Azul, que decolava com destino a Confins (MG).Após a aproximação, as aeronaves realizaram manobras de segurança. O avião da Gol iniciou uma curva à direita, enquanto o da Azul fez uma curva à esquerda, aumentando a separação entre eles.

Voos seguiram normalmente

Apesar da proximidade, não houve colisão e os voos seguiram seus trajetos sem intercorrências. A aeronave da Gol realizou uma nova aproximação e pousou normalmente em Congonhas. Já o avião da Azul seguiu viagem até Confins, onde aterrissou sem problemas.

A companhia Gol informou que o pouso do voo G3 1629 ocorreu com segurança e dentro do horário previsto, além de afirmar que colabora com a investigação conduzida pelo Cenipa. Até o momento, a Azul não havia se manifestado oficialmente.Gestão do espaço aéreo

Em posicionamento enviado à imprensa, a Aena destacou que “não há registro de colisão” no episódio. A concessionária também ressaltou que a responsabilidade pela gestão do espaço aéreo no Brasil é do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão vinculado à própria FAB.A investigação segue em andamento e deve esclarecer as circunstâncias da aproximação entre as aeronaves.