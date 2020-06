Filha de vereador organiza jantar de solteiros e é detida pela polícia

247 - A filha do vereador Julio Bala (PMDB) foi detida após organizar um "jantar de solteiros" na noite de ontem em Alvorada (RS), na região metropolitana de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, cerca de 60 pessoas estavam no local, o que já é considerado aglomeração. Marcielle Pires, 32 anos, apresentou-se como organizadora e foi levada para a delegacia. Decreto estadual veta a realização de eventos com mais de 30 pessoas no Rio Grande do Sul. A reportagem é do portal UOL.

Os policiais, com apoio da Guarda Municipal, foram até o local após receberam uma denúncia de uma festa que contava inclusive com DJ. Foram vendidos ingressos a R$ 12, que davam direito a galeto, arroz, massa ao alho e óleo e saladas. Quem tinha nome na lista ganhava o direito a uma vodca ou seis latões de cerveja.

Marcielle foi levada à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), assinou um Termo Circunstanciado e foi liberada.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.