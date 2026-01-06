Requião Filho questiona segurança de shows em Matinhos após erosão causada pela maré alta

247 - O deputado estadual Requião Filho (PDT) demonstrou preocupação com a segurança da população de Matinhos (PR) e dos turistas que aguardam o início dos shows do Verão Maior Paraná, na próxima sexta-feira (9). Após a maré alta atingir as praias e a ressaca provocar erosão de 1,5 m em áreas onde estão previstos 39 shows, a segurança do local foi questionada pelo parlamentar. Imagens mostram que os desníveis da areia estão muito próximos às estruturas montadas para a realização dos eventos.

“A maré alta veio e levou areia, deixando um degrau enorme e trazendo uma instabilidade para a própria estrutura dos shows que vão acontecer. A minha preocupação é com as pessoas, é uma questão de segurança que não pode ser ignorada pelo governo do Paraná”, afirmou Requião Filho.

Para o deputado, o andamento dos eventos só pode ocorrer se houver garantias técnicas claras de segurança para o público, trabalhadores e artistas envolvidos. Ele defende que a proteção da população deve ser o principal critério na tomada de decisões, especialmente diante de um cenário de instabilidade do solo e riscos estruturais.

“Espero que o governo se comprometa com a segurança das pessoas mais do que ele se preocupa com a propaganda, com aparecer bem na internet e na televisão. Os paranaenses e seus familiares vêm sempre em primeiro lugar, muito antes de qualquer propaganda”, reforçou.

Novos episódios

Requião Filho destaca que o litoral do Paraná demanda planejamento responsável e respeito às condições ambientais. Em 2022, o governo finalizou obras de engorda da praia na região, com valor de R$ 315 milhões, mesmo após alerta de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) sobre riscos de retirada da vegetação e ocupação irregular na região. Em outubro de 2025, uma erosão de mais de 2 metros já havia sido registrada na Praia Brava, em Matinhos.