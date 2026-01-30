Master é roubo! O resto é golpe...

É assim: o banqueiro e delinquente de alta periculosidade Daniel Vorcaro pediu ajuda para o Campos Neto, aquele sujeito capitão-do-mato de banqueiros nomeado pelo presidiário Jair Bolsonaro para colonizar o Banco Central, que manteve juros escorchantes para sabotar o crescimento econômico no Governo Lula-3, além de cometer os crimes de prevaricação, tráfico de influência e abuso de autoridade, a partir da hora que blindou o banqueiro por duas vezes para dessa forma infame impedir a liquidação do Banco Master.

Vorcaro, certamente, pensou que teria o mesmo privilégio e a cumplicidade de seus comparsas de crimes dos tempos do desgoverno do golpista Bolsonaro, a querer repetir as mesmas delinquências no Governo Trabalhista de Lula, mas o tiro saiu pela culatra. O presidente-estadista, em reunião no Palácio do Planalto, o mandou falar com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, nomeado por Lula, que rapidamente decidiu fechar as portas do falido Banco Master. O resto é conversa fiada e mentiras de bandidos da extrema direita oposicionista e da imprensa lavajatista, comercial e privada (privada nos dois sentidos, tá?!), que apostam em outro golpe para impedir que Lula se eleja pela quarta vez presidente da República ainda este ano. A verdade, como sempre, prevalecerá e os bandidos de sempre terão de suportar mais uma derrota eleitoral. O resto é golpe.

O Banco Master era o cofre do bolsonarismo e a direita midiática que historicamente apoia e participa de golpes de estado e luta para manter privilégios de uma casta rica entendeu que será muito difícil derrotar Lula nas eleições e por isso tenta desesperadamente e criminosamente "colar" o mega escândalo Master no Governo Lula. Um processo sórdido e gangsteriano, mas o PT está mais do que vacinado para enfrentar e derrotar a "elite" brasileira de predicados escravagistas.

A quebradeira do Master prejudicou mais de 1,6 milhão de pessoas, e a previsão é um rombo de mais de R$ 47 bilhões será arcado pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), de acordo com os órgãos de fiscalização. Não esqueçam (Justiça, MPF e sociedade civil organizada) dos golpistas de 8 de janeiro, o governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora Celina Leão. Os dois são agentes públicos com grande poder de mando e influência, que colocaram, irresponsavelmente, o Banco de Brasília (BRB) à disposição do delinquente Vorcaro. Quem se junta a delinquentes é o que mesmo? É isso aí.