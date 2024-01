Ex-diretor da PRF preso por favorecimento à Bolsonaro nas eleições é isentado

Apoie o 247

247 - O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, investigado por supostamente usar a PRF para favorecer Jair Bolsonaro na eleição de 2022 e preso preventivamente há cinco meses por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi isentado por técnicos da Controladoria-Geral da União (CGU).



A decisão sobre a isenção de Vasques do crime de improbidade administrativa ainda não é final e passará por outro colegiado. A PRF deu início à investigação interna contra Silvinei Vasques, que posteriormente foi assumida pela CGU, como informado pelo Metrópoles .



Além de absolver Vasques das acusações de improbidade administrativa, a comissão de servidores que julgou o caso pediu que ele assinasse um termo de ajustamento de conduta. Após a decisão do colegiado, a CGU continua a apurar o caso, e uma nova comissão será encarregada de analisar o processo.

