Exame nacional de admissão universitária na China envolve 12,9 milhões de candidatos

247 - O exame de admissão universitária na China (gaokao) mobiliza 12,9 milhões de jovens em 2026, em uma nova edição do Exame Nacional de Admissão ao Ensino Superior, começou neste domingo (7), com forte simbolismo para a educação, a formação de talentos e o futuro da juventude chinesa, destaca editorial do Global Times.

Segundo o editorial, a prova mantém, quase meio século após sua retomada em 1977, o papel de mecanismo de seleção de talentos mais confiável e amplamente reconhecido do país. Para o jornal, o exame continua associado à ideia de que “o esforço sempre compensa e o trabalho árduo sempre leva a um futuro brilhante”.

Educação como eixo da modernização chinesa

O gaokao de 2026 ocorre em um momento considerado estratégico para a China. O país se prepara para o início do 15º Plano Quinquenal, que destaca a necessidade de uma “educação que atenda às expectativas do povo”. A diretriz reforça a integração entre educação, ciência, tecnologia e formação de talentos como um dos pilares do desenvolvimento nacional.

Nesse contexto, o exame é apresentado como uma engrenagem essencial na seleção, formação e distribuição de talentos de alto nível. O editorial argumenta que o gaokao não se limita à trajetória individual dos estudantes, mas se conecta diretamente ao projeto de modernização chinesa.

A valorização pública da educação é descrita como um fator histórico de fortalecimento nacional. Ao mesmo tempo, o avanço qualitativo do sistema educacional é apontado como elemento capaz de impulsionar o desenvolvimento do país em áreas consideradas estratégicas.

Novos cursos miram tecnologia e inovação

O Global Times destaca que a formação de talentos se tornou ainda mais decisiva diante da necessidade de desenvolver novas forças produtivas de qualidade. Esse processo exige cientistas, engenheiros e trabalhadores altamente qualificados, capazes de acompanhar transformações industriais e superar gargalos em tecnologias essenciais.

Neste ano, diversas universidades classificadas como “Dupla Primeira Classe” ampliaram suas matrículas de graduação, com foco em áreas consideradas prioritárias para o país, como manufatura inteligente e inteligência incorporada.

O Ministério da Educação também divulgou o catálogo de cursos de graduação para faculdades e universidades de 2026, com a inclusão de 38 novas formações. Entre elas estão economia e gestão de baixa altitude, auditoria de recursos e meio ambiente, ciência de fibras e manufatura inteligente, além de robótica agrícola.

De acordo com o editorial, esses cursos respondem diretamente a necessidades nacionais, especialmente ao objetivo de acelerar a autossuficiência tecnológica de alto nível. A expansão reforça a tentativa do ensino superior chinês de apoiar a modernização do país por meio da formação de talentos e da produção de conhecimento.

Exame passa a valorizar resolução de problemas

Nos últimos anos, o gaokao passou por mudanças importantes na forma de avaliar os estudantes. O foco, segundo o Global Times, deixou de estar apenas em “responder a perguntas” e passou a valorizar a capacidade de “resolver problemas”.

Essa mudança busca medir habilidades consideradas essenciais, como pensamento crítico, domínio de áreas específicas do conhecimento e potencial inovador. Para o jornal, a transformação dialoga com as exigências do 15º Plano Quinquenal, que prevê a formação de talentos voltados à inovação.

O número de candidatos ao gaokao de 2026 caiu em relação ao ano anterior. O editorial atribui essa redução a dois fatores principais: o ingresso mais cedo de parte dos estudantes em escolas profissionalizantes e o impacto das reformas do exame, somado à popularização do ensino superior, que levou muitos candidatos a desistirem racionalmente de repetir a prova.

A mudança é interpretada como sinal de uma transição mais ampla na educação chinesa. O país estaria deixando uma etapa marcada pela expansão quantitativa para avançar rumo à melhoria qualitativa, com canais mais diversos de desenvolvimento de talentos.

Segurança com IA e apoio aos candidatos

Apesar das mudanças, o editorial afirma que os princípios centrais do gaokao permanecem inalterados. A justiça, a imparcialidade e o respeito social pela educação e pelo conhecimento seguem como pilares do exame.

Em 2026, os locais de prova reforçaram verificações inteligentes de segurança e medidas antifraude com uso de inteligência artificial. A iniciativa é apresentada como uma garantia adicional para preservar a equidade na seleção dos estudantes.

Na manhã de 7 de junho, os 7.981 centros de exame em todo o país operavam de maneira organizada. Departamentos de segurança pública, gestão de tráfego e saúde atuaram de forma conjunta para garantir o funcionamento das provas.

Serviços como controle de ruído, transporte para candidatos e apoio a grupos especiais foram descritos como práticas já incorporadas à organização do exame. Para o Global Times, esse conjunto de medidas expressa, de forma concreta, o objetivo de oferecer uma educação alinhada às expectativas da população.

Juventude e projeto nacional

O editorial também associa o futuro dos candidatos às prioridades nacionais da China. Durante o período do 15º Plano Quinquenal, o país deverá demandar grande volume de talentos inovadores e mão de obra qualificada.

A avaliação do Global Times é que jovens capazes de conectar sua formação profissional às necessidades urgentes da nação terão mais oportunidades de se destacar. Para os candidatos ao gaokao, alinhar o destino pessoal à estratégia de desenvolvimento nacional é apresentado como um caminho de grande expectativa e realização.

O jornal afirma que cada vez mais jovens chineses buscam a convergência entre valores pessoais e revitalização nacional, “usando o conhecimento como embarcação e o trabalho árduo como remos”.

Ao final, o editorial recorre a um poema chinês para sintetizar a mensagem de incentivo aos estudantes: “Um dia, cavalgarei um vento forte e quebrarei as ondas pesadas, e endireitarei minha vela nublada para atravessar o mar profundo”.

Para o Global Times, o gaokao reflete destinos individuais e, ao mesmo tempo, o projeto de futuro da China. O exame é apresentado como um novo ponto de partida para jovens que perseguem seus sonhos, valorizam o país e constroem sua trajetória por meio do estudo e do trabalho contínuo.