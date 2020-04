A ansiedade que sentimos diante da pandemia é uma forma de luto

"Sentimos que o mundo mudou, e ele realmente mudou. Sabemos que a situação é temporária, mas também não é bem assim, e percebemos que as coisas serão diferentes daqui pra frente”, diz David Kessler, especialista na filosofia do luto edit

247 - Em entrevista à Harvard Business Review , publicação de negócios da Universidade de Harvard, o autor e especialista na filosofia do luto David Kessler elucidou as emoções sentidas por muitos durante a quarentena gerada pelo coronavírus.

De acordo com ele, “estamos passando por uma série de ‘lutos’ diferentes. Sentimos que o mundo mudou, e ele realmente mudou. Sabemos que a situação é temporária, mas também não é bem assim, e percebemos que as coisas serão diferentes daqui pra frente.”

Ele continua: “[A] perda da normalidade. O medo do prejuízo econômico. A perda das nossas conexões com os outros. Isso está nos atingindo e estamos sofrendo coletivamente. Não estamos acostumados a esse tipo de sofrimento coletivo no ar.”

Quando questionado sobre os tipo de luto a que ele se refere, ele disse: “também estamos sentindo um luto antecipado. O luto antecipado é o sentimento que temos sobre o que o futuro nos reserva quando estamos incertos. Geralmente, ele se baseia na morte. Sentimos isso quando alguém próximo recebe um diagnóstico grave ou quando pensamos que vamos perder um parente. Mais amplamente, o luto antecipado pode ser definido como futuros imaginados.”

Em relação às formas de combater esse luto, ele descreve seis passos principais: “sempre que falo sobre os estágios do luto, tenho que lembrar às pessoas que estes não são lineares e podem não ocorrer nesta ordem. Nao e um mapa, mas fornece um andaime para este mundo desconhecido.”

Primeiramente, “[H]á negação, que praticamos muito no começo: ‘esse vírus não nos afetará! Há raiva: você está me fazendo ficar em casa e tirando minhas atividades! Há o estágio de barganha: Ok, se eu me distanciar por duas semanas tudo ficará melhor, certo? Há tristeza: não sei quando isso vai acabar. E finalmente há aceitação: Está acontecendo; Eu tenho que descobrir como proceder.”

De acordo com Kessler: é na aceitação que devemos nos focar. “Aceitação, como você pode imaginar, é onde está o poder. Encontramos controle na aceitação. ‘Eu posso lavar minhas mãos. Eu posso manter uma distância segura. Eu posso aprender a trabalhar virtualmente.’”

Em relação às técnicas para se chegar a tal estado, Kessler recomenda: “Vamos voltar ao luto antecipatório. A tristeza antecipada é realmente ansiedade, e é sobre isso que estamos falando. Nossa mente começa a nos mostrar imagens. Por exemplo: meus pais estão ficando doentes, daí vemos os piores cenários. Essa é a nossa mente sendo protetora.”

“Nosso objetivo”, recomenda ele, não é ignorar essas imagens ou tentar fazê-las desaparecer - sua mente não permitirá que você faça isso e pode ser doloroso tentar forçá-las. O objetivo é encontrar equilíbrio nas coisas que você está pensando. Se você sentir a pior imagem tomando forma na sua mente, pense na melhor imagem. Todos ficamos um pouco doentes e o mundo continua. Nem todo mundo que eu amo morre.

Talvez ninguém dos que amo morram, porque todos estamos dando os passos certos. Nenhum dos cenários deve ser ignorado, mas também um cenário só não deve dominar.”

Ele sugere outra técnica: “[O] luto antecipatório é a mente que vai para o futuro e imagina o pior. Para se acalmar, você quer entrar no presente. Este será um conselho familiar para quem meditou ou praticou a atenção plena, mas as pessoas sempre se surpreendem com o quão prosaico isso pode ser.”

“O luto antecipatório é a mente que vai para o futuro e imagina o pior. Para se acalmar, você quer entrar no presente. Este será um conselho familiar para quem meditou ou praticou a atenção plena, mas as pessoas sempre se surpreendem com o quão prosaico isso pode ser.”

“Você pode citar cinco coisas na sala. Há um computador, uma cadeira, uma foto do cachorro, um tapete velho e uma caneca de café. É simples assim. Respire. Perceba que, no momento presente, nada do que você antecipou aconteceu. Neste momento, você está bem. Você tem comida. Você não está doente. Use seus sentidos e pense sobre o que eles sentem. A mesa está dura. O cobertor é macio. Eu posso sentir a respiração entrando no meu nariz. Isso realmente funcionará para atenuar um pouco dessa dor.”

Para ele: “é um bom momento para praticar compaixão. Todos terão diferentes níveis de medo e tristeza e isso se manifesta de maneiras diferentes. Um colega de trabalho ficou muito irritado comigo outro dia e pensei: Isso não é como essa pessoa; essa só é a forma de ele lidar com isso. Estou vendo o medo e a ansiedade dele. Então seja paciente. Pense em quem essa pessoa realmente é e não quem parece ser neste momento.”

Como última sugestão para aqueles que leram esse texto mas mesmo assim se sentem sobrecarregados de ansiedade e luto, Kessler diz: “Continue tentando. Há algo poderoso em nomear isso como luto. Isso nos ajuda a sentir o que está dentro de nós. Muitos me disseram na semana passada: "Estou dizendo aos meus colegas de trabalho que estou tendo dificuldades" ou "Chorei ontem à noite". Quando se nomeia suas emoções, se sente, e elas se ‘movimentam’ dentro de você. As emoções precisam de movimento.”

Ele explica que devemos deixar os sentimentos atuarem sem tentar bloqueá-los: “Deixe-me ir por cinco minutos para me sentir triste. Lutar não ajuda porque seu corpo está produzindo a sensação. Se permitirmos que os sentimentos aconteçam, eles acontecerão de maneira ordenada, e isso nos capacitará. Então não seremos as vítimas.”

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso