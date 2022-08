Carro que seria de Daria Dugin, filha de Aleksandr Dugin, explode em Moscou

O acidente teria vitimado Daria Dungin, filha do filósofo e cientista político Aleksandr Dugin. Carro pegou fogo na rodovia Mozhayskoye, no distrito de Odintsovo edit

Sputnik - Um caro pegou fogo no distrito de Odintsovo, em Moscou, na noite deste sábado (20). O acidente teria vitimado Daria Dungin, filha do filósofo e cientista político Aleksandr Dugin. Uma fonte policial disse à Sputnik na noite deste sábado que um carro pegou fogo na rodovia Mozhayskoye, no distrito de Odintsovo, e os serviços operacionais chegaram ao local.

Segundo Denis Pushilin, líder da República Popular de Donetsk (RPD), o acidente foi promovido por "terroristas do regime ucraniano" e tinha como alvo o filósofo Aleksandr Dugin, mas acabou por vitimar a filha dele, Daria Dugin.

"Os terroristas do regime ucraniano, tentando eliminar Alexander Dugin, explodiram sua filha em um carro", disse Pushilin, em publicação no Telegram.

Pai e filha voltavam do Festival Heroico Patriótico, segundo o portal Daily Storm. O violinista Petr Lundstrem disse no Telegram que o filósofo quase embarcou no carro que explodiu, mas acabou indo em outro veículo.

Daria Dugin foi incluída nas listas de sanções do Reino Unido em julho deste ano. Aleksandr Dugin foi sancionado pela União Europeia, pelos EUA e pelo Canadá em 2014 e 2015.

🚨Filha de Alexandr Duguin, assasinada em Moscou, vítima de explosão de bomba em seu SUV blindado, rumores de que seu pai seria o alvo, porém teria desistido de embarcar neste veículo nos instantes finais. pic.twitter.com/ugzxoPr2WU — Rogério D. Anitablian🇧🇷 🇦🇲 (@anitablian) August 20, 2022





