Nova York se prepara para indiciamento de Trump após ex-presidente pedir protestos

NOVA YORK, 20 de março (Reuters) - Trabalhadores ergueram barricadas em torno de um tribunal em Manhattan na segunda-feira, enquanto Nova York se preparava para uma possível acusação de Donald Trump por um suposto pagamento de silêncio à estrela pornô Stormy Daniels durante a campanha em 2016.

Seria o primeiro caso criminal contra qualquer presidente dos Estados Unidos. No sábado, Trump convocou seus seguidores nas redes sociais para protestar contra o que ele disse ser sua iminente prisão.

Em sua convocação para protestos, Trump levantou preocupações de que seus apoiadores possam se envolver em violência semelhante ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos, em Washington.

No entanto, temendo uma armadilha, vários grupos de extrema direita optaram por não seguir sua convocação, disseram analistas de segurança.

Um grande júri, que ouviu mais depoimentos na segunda-feira, pode apresentar acusações ainda nesta semana. Trump, que está buscando a indicação republicana para a Casa Branca novamente em 2024, havia previsto que seria preso na terça-feira.

Na segunda-feira, o grande júri ouviu um depoimento do advogado Robert Costello, que disse que o ex-faz-tudo de Trump, Michael Cohen, havia lidado com os pagamentos de silêncio sem o envolvimento de Trump.

"Michael Cohen decidiu por si só - foi o que ele nos disse - por si só, para ver se poderia cuidar disso", disse Costello a repórteres depois de testemunhar perante o grande júri a pedido dos advogados de Trump.

Cohen, que testemunhou duas vezes perante o grande júri, disse publicamente que Trump o instruiu a fazer os pagamentos em nome de Trump.

Uma acusação poderia prejudicar a tentativa de retorno de Trump. Cerca de 44% dos republicanos dizem que ele deveria desistir da corrida presidencial se for acusado, de acordo com uma pesquisa Reuters / Ipsos de sete dias concluída na segunda-feira.

A investigação do procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, é um dos vários desafios legais enfrentados por Trump. Seu escritório não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Cohen se declarou culpado em 2018 por violações federais de financiamento de campanha relacionadas a seus arranjos de pagamento para Daniels, cujo nome legal é Stephanie Clifford, e outra mulher em troca de seu silêncio sobre os casos que afirmam ter tido com Trump.

Trump negou que tenha tido esses casos.

O escritório do procurador do distrito de Manhattan havia solicitado que Cohen estivesse disponível como testemunha de refutação, mas ele foi informado na tarde de segunda-feira que seu depoimento não era necessário, segundo seu advogado Lanny Davis. Cohen disse à MSNBC que não foi solicitado a retornar na quarta-feira.

SEM SINAL DE AGITAÇÃO

O prefeito de Nova York, Eric Adams, disse aos repórteres que a polícia estava monitorando as redes sociais e observando "ações inapropriadas" na cidade. O Departamento de Polícia de Nova York disse que não havia ameaças críveis conhecidas.

Se acusado, Trump provavelmente terá que viajar de sua casa na Flórida para ser identificado e passar por outros procedimentos. Várias agências de mídia relataram que autoridades policiais se reuniram na segunda-feira para discutir a logística.

Fontes disseram que o escritório de Bragg estava apresentando evidências para um grande júri sobre um pagamento de $130.000 feito a Daniels nas últimas semanas da campanha de 2016.

Os colegas republicanos de Trump criticaram amplamente a investigação como politicamente motivada.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, rival de Trump na nomeação presidencial republicana, disse na segunda-feira que Bragg estava impondo uma "agenda política" que comprometia o Estado de Direito, mas também fez uma crítica velada a Trump.

"Não sei o que está envolvido em pagar dinheiro para uma estrela pornô para garantir o silêncio sobre algum tipo de caso alegado", disse ele a repórteres.

Os republicanos na Câmara dos Representantes dos EUA lançaram uma investigação sobre o escritório de Bragg com uma carta solicitando comunicações, documentos e depoimentos relacionados à investigação.

Trump e outros republicanos também disseram que o escritório do procurador do distrito de Manhattan deveria se concentrar mais em combater o crime.

Ao ser questionado sobre a carta, um porta-voz do escritório do procurador, citando estatísticas de que os homicídios e tiroteios estavam em queda este ano, disse:

"Nós não seremos intimidados por tentativas de minar o processo de justiça, nem permitiremos que acusações infundadas nos impeçam de aplicar a lei de forma justa".

Trump foi impichado duas vezes pela Câmara durante sua presidência, uma vez em 2019 por seu comportamento em relação à Ucrânia e novamente em 2021 por causa do ataque ao Capitólio dos EUA por seus apoiadores. Ele foi absolvido pelo Senado nas duas vezes.

VÁRIOS DESAFIOS LEGAIS AINDA PERMANECEM

Bragg ganhou um processo em dezembro passado contra o negócio de Trump por acusações de fraude fiscal.

Mas os analistas jurídicos dizem que o caso do dinheiro de silêncio pode ser mais difícil. O escritório de Bragg terá que provar que Trump tinha a intenção de cometer um crime, e seus advogados provavelmente usarão uma série de contra-ataques para tentar fazer o caso ser arquivado, dizem os especialistas.

Enquanto isso, Trump tem que lidar com outros desafios legais, aumentando a possibilidade de que ele tenha que se deslocar entre paradas de campanha e tribunais antes das eleições de novembro de 2024.

Os advogados de Trump pediram na segunda-feira a um tribunal da Geórgia para anular um relatório especial do grande júri detalhando sua investigação sobre seus supostos esforços para reverter sua derrota eleitoral estadual de 2020.

A petição apresentada no Tribunal Superior do Condado de Fulton também busca a recusa da promotora do condado, Fani Willis, do caso, argumentando que suas aparições na mídia e publicações nas redes sociais demonstraram viés contra Trump.

Trump também busca adiar um julgamento por fraude civil, marcado para 2 de outubro, movido pelo procurador-geral de Nova York que alega um esquema de uma década para manipular o valor de seus ativos para obter melhores termos de banqueiros e seguradoras.

Trump enfrenta dois julgamentos civis envolvendo a ex-colunista da revista E. Jean Carroll, que afirma que Trump a difamou negando que a estuprou. Um juiz federal negou na segunda-feira um pedido de ambas as partes para combinar os dois casos em um.

