Senadores norte-americanos culpam Bolsonaro por 8 de Janeiro e pressionam por extradição

247 - Nove membros do Partido Democrata apresentaram no Senado dos Estados Unidos uma resolução pedindo ao presidente Joe Biden a análise dos pedidos de extradição de ex-autoridades do Brasil que teriam envolvimento com os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Naquela data, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Condenamos o cerco violento ao Palácio do Planalto, ao Congresso e à Suprema Corte do Brasil conduzido por apoiadores do ex-presidente, evento que foi alimentado, em parte, por desinformação disseminada durante vários meses por Bolsonaro", disse o texto dos parlamentares, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (2) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O documento foi assinado por nomes como Bob Menendez, um dos senadores mais influentes no Congresso americano, Bernie Sanders e Tim Kaine.

