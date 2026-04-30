Squadra elege conselheiros e amplia influência na Hapvida

247 - A Squadra Investimentos ampliou sua influência na Hapvida após conseguir eleger três integrantes para o conselho de administração da empresa, em assembleia realizada na quinta-feira (30). A decisão também aprovou a expansão do colegiado, que passa de nove para dez membros, em meio a críticas da gestora sobre governança e alocação de capital na companhia.

A eleição representa uma vitória relevante da gestora carioca, que vinha questionando a condução estratégica da Hapvida desde o IPO, em 2018, apontando falhas que teriam impactado negativamente o valor de mercado da empresa.

Mudanças no conselho e nomes indicados

Com a aprovação, passam a integrar o conselho Tania Sztamfater Chocolat, ex-Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Bruno Magalhães e Silva, com passagens por JGP e Squadra, e Eduardo Parente Menezes, ex-Yduqs.

Ao mesmo tempo, deixaram o colegiado Carlos Augusto Piani, atual CEO da Sabesp, e José Galló, ex-CEO da Renner.

A mudança ocorre após a Squadra solicitar a adoção do voto múltiplo, mecanismo que amplia a capacidade de acionistas minoritários influenciarem a composição do conselho.

Críticas à gestão e disputa entre acionistas

Nas semanas anteriores à assembleia, a gestora divulgou uma carta com críticas contundentes à Hapvida. No documento, a Squadra apontou uma “sequência de decisões estratégicas, operacionais, de alocação de capital e de governança equivocadas”, que, segundo a análise, contribuíram para uma forte destruição de valor desde a abertura de capital da companhia.

Inicialmente, a administração da empresa defendia a reeleição integral do conselho vigente por meio de chapa única. No entanto, a pressão exercida por investidores levou à reconfiguração da proposta e à inclusão dos novos nomes.

Movimento do bloco de controle e reação do mercado

Durante o processo, o bloco de controle da Hapvida reforçou sua participação acionária para aumentar sua influência na votação, chegando à assembleia com cerca de 55% das ações, desconsiderando papéis em tesouraria.

A disputa também teve reflexos no mercado financeiro. As ações da companhia acumularam alta de aproximadamente 19% no mês, movimento interpretado por investidores como uma resposta positiva à tentativa de mudança na governança.

Gestores de recursos, inclusive aqueles que haviam reduzido ou zerado posições na empresa, passaram a ver com bons olhos a iniciativa da Squadra, com alguns considerando apoiar a eleição dos conselheiros indicados pela gestora.

A reconfiguração do conselho marca um novo capítulo na relação entre acionistas e administração da Hapvida, em um cenário de maior cobrança por desempenho e transparência.