Indicação de Camilo e Izolda para o MEC tem apoio de 82% dos cearenses, mostra pesquisa

247 - Pesquisa do Instituto Opnus, encomendada pelo jornal O Povo, mostra que 82% dos cearenses acreditam que o trabalho de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido) no Ministério da Educação "será bom para o Brasil".

Camilo Santana será ministro da Educação e Izolda a secretária-executiva - a número 2 - da pasta. Eles foram, respectivamente, governador e vice-governadora do Ceará. Izolda assumiu o governo após Camilo Santana renunciar ao cargo em abril de 2022 para concorrer a uma vaga no Senado Federal.

De acordo com a pesquisa, apenas 9% dos entrevistados afirmaram que a indicação de Camilo Santana e Izolda Cela para o MEC será "ruim para o Brasil". Não souberam responder somam 9%.

Governo do Ceará

A pesquisa também mostra a avaliação da gestão de Izolda à frente do estado.

Futuro

Os números mostram uma expectativa alta do povo cearense em relação às gestões do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Presidência da República e de Elmano de Freitas (PT) no governo do Ceará.

Governo Bolsonaro

Entre os cearenses, o governo Jair Bolsonaro (PL) tem avaliação negativa de 50%.

Manifestações golpistas

As manifestações golpistas de bolsonaristas em frente aos quartéis do Exército pedindo um golpe militar no Brasil são reprovadas por 79% dos cearenses.

A pesquisa ouviu 1.590 cearenses entre 27 e 29 de dezembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%.

