Mulher morre e mais de 100 pessoas adoecem após comerem em pizzaria na Paraíba

247 - Uma mulher de 44 anos morreu na manhã desta terça-feira (17) com suspeita de intoxicação alimentar em Pombal, no Sertão da Paraíba, após consumir alimentos em uma pizzaria da cidade. A informação foi confirmada pelo Hospital Regional do município e divulgada inicialmente pelo g1

A vítima, identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, estava internada desde a segunda-feira (16) após apresentar sintomas graves. Ela faz parte de um grupo de 118 pessoas que procuraram atendimento médico com queixas semelhantes depois de comer no mesmo estabelecimento.

Segundo o Hospital Regional de Pombal, Rayssa deu entrada com diarreia, vômitos e dor abdominal — sintomas típicos de intoxicação alimentar.

Em nota, a unidade informou que a "paciente apresentou rápida evolução clínica, sendo prontamente assistida pela equipe médica e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já em estado geral gravíssimo, com sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave".

A morte foi confirmada às 8h59 desta terça-feira.De acordo com relato de familiares, a mulher esteve na pizzaria na noite do domingo (15), acompanhada do namorado. Ambos passaram mal poucas horas depois e chegaram a buscar atendimento médico, sendo liberados inicialmente. No entanto, o quadro de saúde dela se agravou na manhã seguinte, quando precisou ser internada.

O surto de intoxicação mobilizou as unidades de saúde da cidade. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pombal registrou 40 atendimentos, enquanto o Hospital Regional recebeu 74 pacientes com sintomas semelhantes, como náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e mal-estar geral. Entre os casos, apenas uma criança de oito anos permanece internada; os demais pacientes já receberam alta.

Após o aumento expressivo de casos, a Vigilância Sanitária municipal interditou a pizzaria suspeita. Durante vistoria técnica, foram identificadas irregularidades, como presença de insetos e problemas no armazenamento de alimentos. Materiais e insumos foram apreendidos para análise laboratorial.

A defesa do estabelecimento, representada pela advogada Raquel Dantas, informou que acompanha as inspeções e aguarda os resultados das investigações antes de se manifestar. Segundo ela, o proprietário está colaborando com as autoridades e foi o responsável por acionar a Vigilância Sanitária para a vistoria.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que todas as medidas cabíveis foram adotadas desde os primeiros atendimentos e que o caso será acompanhado pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa).

Paralelamente, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte e a origem da possível contaminação.As autoridades de saúde seguem monitorando a situação e orientam a população a procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas como vômitos, náuseas, dores abdominais ou diarreia, especialmente se houver suspeita de ingestão de alimentos contaminados.