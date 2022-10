Morador estende bandeira de Bolsonaro na sacada, mas só não contava com reação de vizinho; entenda

Apoie o 247

247 - Um morador resolveu estender a bandeira de Jair Bolsonaro na sacada de seu apartamento, mas não contava com a criatividade do vizinho do andar de cima, que resolveu colocar uma faixa escrita “ladrão” com uma seta voltada para o ocupante do Planalto.

A imagem viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira e rendeu várias reações dos internautas.

Veja:

