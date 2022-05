Ciro diz que Duvivier não irá participar de live e anuncia economista Eduardo Moreira como substituto

Humorista havia sido convidado por Ciro Gomes após comentar que os eleitores do pedetista deveriam migrar o voto para o PT com o objetivo de salvar a democracia edit

247 - O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) usou as redes sociais para informar que o humorista, ator e escritor Gregório Duvivier não irá participar da live marcada para esta terça-feira em seu canal Ciro Games. Segundo Ciro, o economista Eduardo Moreira irá substituir o humorista. No Twitter, Duvivier disse que não poderá participar do debate por estar gravando o programa Greg News, exibido pelo canal de TV a cabo HBO.

”Infelizmente não contaremos, hoje, com a presença instigante de Gregório Duvivier na Cirogomes. Esperamos tê-lo em breve. Enquanto isto, debateremos suas ideias em reacts. EduardoMoreira vai garantir o grande espetáculo. É Hoje. E, às 19h30, em todos os nossos canais oficiais!”, escreveu Ciro nas redes sociais. “Pessoal, toda terça-feira gravo Greg News. Há cinco anos. Acho legal o convite do Ciro mas eu trabalho”, postou Duvivier em resposta à postagem do pedetista.

O convite de Ciro para que o humorista participasse da live foi feito após Duvivier comentar em seu programa na HBO que os os eleitores de Ciro deveriam migrar o voto para o PT com o objetivo de salvar a democracia.

Confira as postagens de Ciro Gomes e Gregório Duvivier.

Infelizmente não contaremos, hoje, com a presença instigante de Gregório Duvivier na #CIROGAMES. Esperamos tê-lo em breve. Enquanto isto, debateremos suas ideias em reacts. @EduardoMoreira vai garantir o grande espetáculo. É HOJE, às 19h30, em todos os nossos canais oficiais! May 17, 2022

Pessoal, toda terça-feira gravo Greg News. Há cinco anos. Acho legal o convite do Ciro mas eu trabalho. :) May 17, 2022

