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      Flávio Bolsonaro diz que dinheiro pedido a Vorcaro foi "integralmente" para filme e não houve repasse para Eduardo Bolsonaro

      Senador diz que atuou na busca de investidores para o filme Dark Horse e que 'não tem nenhum contato com Daniel Vorcaro, a não ser para tratar de filme'

      Flávio Bolsonaro (Foto: Ton Molina/Agência Senado)
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      247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , pré-candidato à Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira (14) que os recursos captados junto ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, tinham como destino exclusivo a produção do filme Dark Horse, baseado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

      Em entrevista ao programa GloboNews Mais, da GloboNews, Flávio negou que os valores arrecadados tenham sido utilizados para custear despesas de seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Segundo o senador, sua atuação no projeto limitou-se à busca de investidores privados para viabilizar a produção cinematográfica.

      Flávio Bolsonaro nega uso irregular de recursos

      Ao comentar as acusações envolvendo o uso do dinheiro, o parlamentar afirmou que todos os recursos foram destinados exclusivamente ao filme.

      “Minha participação foi buscar investidores para colocar de pé um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, meu pai, uma pessoa que está passando por uma grande perseguição e foi vítima de uma farsa por meio de uma corte, e é meu sonho fazer com que a história de vida dele, que é emocionante, seja uma homenagem em forma de filme”, disse o parlamentar.

      O senador reforçou que o fundo criado para financiar o longa teve utilização específica. “Todos os recursos que foram aportados nesse fundo, que é específico para esse filme, são integralmente utilizados para fazer o filme”, afirmou.

      Senador afirma que verba era destinada ao filme

      Flávio Bolsonaro também comentou suspeitas de que parte dos valores teria sido destinada a advogados ligados ao projeto. Segundo ele, eventual repasse teria relação apenas com a administração do fundo de investimento criado para financiar o longa. “Se algum dinheiro foi para um advogado”, disse o senador, isso ocorreu porque o profissional seria responsável pela gestão financeira do fundo voltado ao filme.

      O parlamentar ainda justificou a aproximação com investidores privados para o projeto cinematográfico. “Fui buscar investimento privado para um filme em homenagem ao seu próprio pai”, declarou.

      Relação com Daniel Vorcaro foi apenas profissional

      Durante a entrevista, Flávio Bolsonaro negou ter relação próxima com Daniel Vorcaro além das tratativas relacionadas ao filme. “Eu não tenho nenhum contato com Daniel Vorcaro, a não ser para tratar de filme. As conversas mostram isso”, afirmou.

      Questionado sobre o tom informal das mensagens trocadas com o banqueiro, o senador afirmou que expressões como “irmão” e “mermão” fazem parte do vocabulário popular carioca e não indicam proximidade pessoal.

      “Irmão, mermão, é uma expressão que a gente usa para cumprimentar, até para pedir um coco na praia. É igual guri no Rio Grande do Sul, piá no Paraná, mano em São Paulo. Não tem por que querer empurrar goela abaixo uma intimidade que não tenho”, disse.

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