Irã diz que abateu várias "aeronaves inimigas" durante missão de resgate de piloto de caça abatido

Reuters - Várias aeronaves foram destruídas no sul da província de Isfahan, no Irã, durante uma missão dos Estados Unidos para encontrar um aviador perdido, disseram autoridades militares iranianas neste domingo.

Autoridades dos EUA disseram à Reuters no final do sábado que um segundo aviador cujo jato F-15 foi derrubado na sexta-feira no Irã foi resgatado, um dia depois que o primeiro membro da tripulação foi recuperado.

"Investigações adicionais feitas por especialistas no local revelaram que dois aviões de transporte militar C-130 e dois helicópteros Black Hawk do exército dos EUA foram destruídos por nossas forças", disse o porta-voz do comando unificado das forças armadas iranianas.

Declarações separadas do exército iraniano e da Guarda Revolucionária disseram que um drone Hermes-900 israelense e um drone MQ-9 dos EUA foram derrubados na província de Isfahan.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente os relatos iranianos.

A agência de notícias semi-oficial Fars, do Irã, disse que as operações de busca dos EUA foram realizadas a partir da noite de sábado em três províncias diferentes: Chaharmahal e Bakhtiari, Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, e Isfahan.