EUA usam guerra econômica para desestabilizar países e derrubar governos

247 - Os Estados Unidos vêm conduzindo uma guerra por meios econômicos contra países considerados adversários, utilizando o dólar, sanções financeiras e coerção comercial como instrumentos centrais para desestabilizar economias, provocar crises sociais e forçar mudanças de regime. A avaliação é do economista Jeffrey D. Sachs, em artigo publicado no site Common Dreams, no qual ele classifica essa prática como um dos pilares da chamada guerra híbrida conduzida por Washington.

No texto, assinado por Sachs em parceria com Sybil Fares e publicado em 24 de janeiro de 2026, o autor argumenta que essa estratégia não pode ser descrita como diplomacia nem como simples coerção. Trata-se, segundo ele, de uma guerra deliberadamente planejada para levar moedas nacionais ao colapso, paralisar sistemas bancários e empurrar populações inteiras para a instabilidade social e política.

Para contextualizar o alcance desse método, Sachs recorre a uma advertência clássica de John Maynard Keynes, feita ainda em 1919, em As Consequências Econômicas da Paz: “Não há meio mais sutil, nem mais seguro, de subverter as bases existentes da sociedade do que depreciar a moeda. O processo mobiliza todas as forças ocultas da lei econômica a seu favor, e o faz de uma maneira que nem uma em um milhão de pessoas é capaz de diagnosticar”.

Segundo o economista, os Estados Unidos dominaram essa “arte da destruição” ao instrumentalizar o dólar como moeda-chave do sistema financeiro global e ao recorrer sistematicamente a sanções econômicas e políticas financeiras. Em artigo anterior, lembra Sachs, já havia sido descrita a chamada guerra híbrida conduzida pelos EUA e por Israel contra países como Irã e Venezuela, baseada em sanções, coerção financeira, operações cibernéticas, subversão política e guerra de informação, com o objetivo explícito de desestabilizar suas moedas e gerar agitação interna.

Um dia após a publicação desse texto, observa Sachs, a própria autoridade máxima da política econômica dos EUA confirmou publicamente essa lógica. Em entrevista concedida durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, detalhou como as sanções foram desenhadas para provocar o colapso da economia iraniana. Segundo ele, “o presidente Trump ordenou ao Departamento do Tesouro e à nossa divisão OFAC que exercessem pressão máxima sobre o Irã. E funcionou, porque em dezembro a economia deles entrou em colapso. Vimos um grande banco falir; o banco central começou a imprimir dinheiro. Há escassez de dólares. Eles não conseguem importar produtos, e é por isso que a população foi às ruas”.

Na avaliação de Sachs, a fala explicita a cadeia causal das sanções: o estrangulamento financeiro leva ao colapso cambial e bancário, que provoca escassez de importações, sofrimento econômico e, por fim, protestos sociais. Ainda segundo o secretário, esse processo seria parte de uma “estratégia econômica de Estado”, caracterizada por ele como um resultado “positivo”. “Portanto, trata-se de uma estratégia econômica diplomática, sem confrontos diretos, e as coisas estão caminhando de forma muito positiva por aqui”, afirmou Bessent.

Para Sachs, no entanto, essa descrição não corresponde ao sentido tradicional de estratégia econômica. O que está em curso, sustenta, é uma guerra conduzida por meios econômicos, planejada para produzir crises profundas e desestabilizar governos. O autor ressalta que o sofrimento humano provocado por esse tipo de colapso deliberado não difere substancialmente daquele causado por guerras declaradas, uma vez que gera escassez de alimentos, medicamentos e combustível, destrói poupanças, salários e serviços públicos e empurra populações inteiras para a pobreza, a desnutrição e a morte prematura.

O impacto dessas sanções, afirma Sachs, é amplamente documentado. Ele cita um estudo publicado na revista The Lancet, conduzido por Francisco Rodríguez e outros pesquisadores, que associa sanções econômicas a aumentos significativos da mortalidade, especialmente no caso de medidas unilaterais impostas pelos Estados Unidos, com efeitos comparáveis aos de conflitos armados.

Além das consequências humanitárias, o economista destaca o caráter ilegal dessas práticas à luz do direito internacional. Sanções unilaterais impostas fora da autoridade do Conselho de Segurança da ONU, especialmente quando desenhadas para causar sofrimento à população civil, violam a Carta das Nações Unidas. Para Sachs, o fato de a guerra híbrida evitar bombardeios diretos não elimina sua ilegalidade, que se estende a dezenas de países atingidos por sanções norte-americanas.

O autor observa ainda que, embora essas medidas produzam sofrimento no curto prazo, seu uso recorrente está acelerando um movimento global de desvinculação do domínio financeiro dos EUA. Países do BRICS e outras economias vêm ampliando o comércio em moedas nacionais e criando alternativas ao dólar, reduzindo, assim, a eficácia das sanções baseadas no controle do sistema financeiro internacional.

A Europa, segundo Sachs, começa a sentir os efeitos desse mesmo tipo de coerção. Ele lembra que o governo Trump já ameaçou impor tarifas à União Europeia em disputas políticas e comerciais, inclusive em episódios envolvendo a Groenlândia e a França, demonstrando que aliados tradicionais também podem se tornar alvos dessa pressão econômica.

Para o economista, o poder dos EUA de impor sanções decorre diretamente do papel central do dólar. Ao ameaçar excluir bancos estrangeiros do sistema de transações em dólar, Washington consegue impor suas políticas a países terceiros que, de outra forma, manteriam relações comerciais com nações sancionadas como Irã e Venezuela. Esse mecanismo, contudo, tende a perder força à medida que novas arquiteturas financeiras internacionais ganham espaço.

Sachs conclui defendendo que já passou da hora de a comunidade internacional confrontar o que chama de comportamento econômico desonesto dos Estados Unidos. Classificar uma guerra econômica como “estratégia econômica”, afirma, não a torna menos ilegal, imprudente ou desestabilizadora. Para ele, somente uma reação coordenada, especialmente por parte da Europa e de outras grandes economias, poderá pôr fim a uma prática que, além de causar sofrimento humano em larga escala, tende a fracassar até mesmo em seus próprios objetivos estratégicos.